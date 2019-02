Sanremo 2019 classifica: Ultimo, Irama e Cristicchi volano. Sanremo 2019 news

Sanremo 2019 classifica: Ultimo, Irama, Mahmood e Cristicchi volano. Sanremo 2019 news

Classifica parziale della stampa per Sanremo 2019 (incide per il 30%). Secondo gli ultimi dati, sono andati nella fascia blu (la più alta): Simone Cristicchi, Mahmood, Irama e Ultimo. Della fascia gialla, quella intermedia, fanno parte invece Enrico Nigiotti, Francesco Motta, Zen Circus e Francesco Renga. In quella rossa infine, la più bassa, ci sono Anna Tatangelo, Nino D'Angelo e Livio Cori, Boomdabash e Patty Pravo con Briga.

Sanremo 2019: il brano di Ultimo domina su Spotify, Apple Music e iTunes

"I tuoi particolari" (Honiro, distribuzione Believe), il brano inedito che Ultimo, nome d'arte del 23enne cantautore romano Niccolo' Moriconi, porta in gara al Festival di Sanremo 2019 ha conquistato sin dal suo debutto la vetta delle classifiche Spotify, Apple Music e iTunes. Il singolo e' accompagnato dal nuovo videoclip firmato dal regista Emanuele Pisano, che ha gia' superato 800.000 visualizzazioni (oltre a piu' di 1 milione di views sul canale ufficiale YouTube della Rai). Inoltre, e' disponibile in pre-save su Spotify e pre-order su iTunes "Colpa delle favole", il nuovo album in uscita il 5 aprile. Ne "I tuoi particolari" Ultimo racconta le piccole cose, i gesti e i dettagli nascosti di una relazione che diventano molto presenti nei ricordi, e si rivelano nella loro importanza quando non ci sono piu'. Le strofe incisive cantano l'assenza, i contorni di una storia finita, e cio' che sembra un particolare minore e' proprio quello di cui si sente piu' forte la mancanza. In un crescendo dove, a piano e voce, si aggiungono gli altri strumenti con un'intensita' sempre maggiore, Ultimo descrive cosi' la sua canzone: "Parla delle piccole cose, mette in risalto le sfumature, come succede in un dipinto, dove ogni tocco di colore, ogni tratto e' importante". Dopo la partecipazione a Sanremo, l'artista si preparera' a partire per il "Colpa delle favole tour", la tourne'e nei palazzetti italiani, al via il 27 aprile dal PalaSele di Eboli e che ha registrato con tre mesi d'anticipo il sold out di tutti i 18 concerti. Dai live nei locali del 2018, ai club, per arrivare ai palasport, con oltre 250.000 biglietti venduti complessivamente fino ad oggi, Ultimo chiudera' il tour con "La Favola", una speciale data evento il 4 luglio che lo vedra' protagonista all'Olimpico di Roma.

SANREMO 2019: ROVAZZI TRA DANCE HALL E COMMOZIONE

L'Ariston di Sanremo 2019 torna dance hall per l'arrivo sul palco di Fazio Rovazzi, che si autoproclama "distruttore artistico" al posto del dirottatore artistico Claudio Baglioni e decide di intonare 'Andiamo a comandare'. La platea, soprattutto gli spettatori più giovani, si alzano e ballano. Alla fine dell'esecuzione, Fabio Rovazzi chiede un'opinione in platea e sua madre seduta in prima fila le risponde che preferisce Baglioni. Ma lui c'ha preso gusto e vuole proseguire. Il direttore d'orchestra però no. "Ho toccato il punto più basso della mia carriera con 'Andiamo a comandare'. Me ne vado", dice il meastro Maurizio Filardo prima di allontanarsi. Anche l'orchestra si rifiuta di suonare per lui, tranne un violinista. Rovazzi chiede un leggio e recita i versi di un mash-up di tre suoi brani: 'Volare', 'Tutto molto interessante', 'Faccio quello che voglio' e una frase di 'Andiamo a comandare'. Alla fine, fa irruzione un agitatissimo Fausto Leali urlante ("questo festival è truccato, deve vincere Fausto Leali"), come fosse il 'Cavallo pazzo' che ha tormentato tante edizioni del festival. Prima di lasciare il palco Rovazzi si rivolge al padre scomparso per dargli dal palco dell'Ariston il saluto che non è riuscito a dargli "l'ultima volta" che lo ha visto.

SANREMO: IL FESTIVAL RICORDA MIMI', L'ARISTON SI COMMUOVE PER MIA MARTINI

Momento molto emozionante sul finale di serata per il festival di Sanremo 2019, che ricorda Mia Martini. Claudio Baglioni chiede a Virginia Raffaele di leggere il brano di 'Mi basta solo che sia un amore', tratto da 'Oltre la collina', il primo disco dell'artista scomparsa. Subito dopo entra sul palco l'attrice Serena Rossi, che canta 'Almeno tu nell'universo' accompagnata al pianoforte da Claudio Baglioni (che poi si alza e canta insieme a lei): l'attrice si commuove e scatena applausi a scena aperta sia in platea che in sala stampa. Serena Rossi è la protagonista della fiction 'Io sono Mia', dedicata proprio a Mimì, che sarà in onda il 12 febbraio su Rai1.