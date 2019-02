Sanremo 2019, l'ex moglie di Baglioni replica a Pio e Amedeo: "La pancera può attendere"

Pio e Amedeo nel corso della seconda serata di Sanremo 2019 avevano preso di mira Claudio Baglioni, scherzando sul fatto che la ragazza di "Questo piccolo grande amore", canzone scritta 47 anni fa, avrebbe detto addio alla "maglietta fina" indossando la panciera. Paola Massari, ex moglie di Claudio Baglioni ha risposto via Instagram, pubblicando una sua foto davvero spettacolare in cui sfoggia pancia piatta e fisico perfetto con hastag 'la pancera può attendere' 'Sanremo 2019' 'Pio e Amedeo' e 'Questo piccolo grande amore".

SANREMO 2019 - PIO E AMEDEO: DA TELEFOGGIA A TELENORBA, LE IENE, EMIGRATIS ALL'ARISTON E IL SUCCESSO ALL'ARISTON

Da Foggia all’Ariston sul palco di Sanremo 2019. Il lungo viaggio di Pio e Amedeo, i due comici pugliesi prosegue. Dopo tante fermate di successo fatte con “Emigratis”, programma cult lungo tre stagioni su Mediaset (dal 2016 al 2018). Prima del Biscione Pio D'Antini e Amedeo Greco avevano fatto tanta gavetta a Telefoggia dove conducevano “Occhio di bue”, programma di interviste itineranti alla gente più strana che incontravano in giro. Poi Telenorba e “Le iene” (con la rubrica satirica Chiunque Può e 'Ultras dei vip') e un film come protagonisti ("Amici come noi" del 2014). Il grande schermo li ha visti anche sul set del loro primo film di Natale, Ma tu di che segno 6?, con Massimo Boldi, Gigi Proietti, Vincenzo Salemme e Ricky Memphis. Senza dimenticare la radio (Rtl 102.5), un libro con Mondadori (Salviamo il mondo mo' senza esagerare) o il videoclip di Senza pagare di J-Ax & Fedez, che è stato girato tra Foggia e Los Angeles e a cui hanno preso parte insieme a Paris Hilton. Nel 2018 poi Pio e Amedeo hanno anche realizzato il loro tour teatrale Tutto fa Broadway, con appuntamenti nei teatri di tutta Italia. Il 3 novembre 2018 lo show ha fatto registrare il sold-out presso il Mediolanum forum di Assago.

Ascolti tv Sanremo 2019: Pio e Amedeo picco d'ascolti

“Ci dicono che ieri abbiamo fatto il picco d’ascolti, il 54,4% di share, 12milioni 260mila persone. Sinceramente siamo spiazzati: qui stiamo andando oltre lo zoccolo duro dei nostri parenti!”, hanno commentato i due comici foggiani Pio e Amedeo sulla loro pagina Facebook dopo il grande risultato Auditel nella seconda serata del Festival di Sanremo 2019.

Sanremo 2019: selfie Salvini con Baglioni, Pio e Amedeo

Matteo Salvini si e' scattato un selfie di fianco al televisore che trasmetteva la diretta del Festival di Sanremo 2019 durante lo show di Pio D'Antini e Amedeo Grieco. "Evviva #Sanremo", ha scritto il ministro dell'Interno su Twitter condividendo il selfie con sullo schermo l'immagine del direttore artistico, Claudio Baglioni, e dei due comici.