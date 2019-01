Sanremo 2019, Ultimo favorito per la vittoria. Poi Irama e.. SANREMO 2019 NEWS

Sanremo 2019, Ultimo favorito per la vittoria. Poi Irama e Il Volo. SANREMO 2019 NEWS BOOKMAKERS

È iniziato il conto alla rovescia per la 69° edizione del Festival di Sanremo 2019 e Sisal Matchpoint seguirà con attenzione la kermesse canora, con un’ampia offerta di gioco ricca di novità e scommesse originali con cui potersi divertire durante tutta la manifestazione. A pochi giorni dall’inizio della gara, gli esperti di Sisal Matchpoint hanno già aperto i pronostici stilando la prima classifica per la corsa alla vittoria. Al momento tutti i favoriti sono under 30: Ultimo, che ha trionfato nelle Nuove Proposte dello scorso anno, a quota 2.50, seguito a poca distanza da Irama, a 3.00 vincitore dell’ultima edizione di Amici. Chiude il terzetto del podio Il Volo, già vincitore della categoria Big nel 2015, a quota 5.00.

Sanremo 2019, Daniele Silvestri, Nek Arisa outsider secondo i bookmakers. Le quote dei cantanti

Per adesso giù dal podio Daniele Silvestri (6.00) e Nek e Arisa alla pari (7.50), Loredana Bertè, il duo Federica Carta e Shade, Francesco Renga e Enrico Nigiotti (16.00). Chiudono la prima metà della classifica il duo formato da Patty Pravo e Briga (25.00)

La proposta di gioco dedicata al Festival di Sanremo sarà arricchita dalla possibilità di puntare su classi d’esito originali ed esclusive grazie alle Scommesse On Demand, l’innovativo ed esclusivo progetto di Sisal Matchpoint che permette a chiunque di proporre una nuova scommessa. Si potrà ad esempio puntare sull’età del vincitore, giocando sul tradizionale scontro generazionale che va in scena sul palco dell’Ariston da diversi anni e che sarà più evidente che mai in questa edizione, per la presenza dei generi musicali più in voga tra i giovani e l’eliminazione della categoria delle Nuove Proposte.

Con Sisal Matchpoint ci si potrà divertire pronosticando anche chi salirà sul Podio, quale sarà la categoria del vincente Uomo – Donna o Gruppo, chi si piazzerà Ultimo in classifica e, ancora, con i vari Testa a Testa tra gli artisti in gara.

Sarà poi possibile scommettere sugli ascolti Tv del Festival e persino sullo stile dei presentatori, cercando di indovinare il colore e lo stilista degli abiti indossati o su come porterà i capelliVirginia Raffaele. E ancora, saranno aperte le quote sui premi accessori del Festival tra cui spicca il più importante, il Premio della Critica. In più, ogni sera sarà possibile scommettere direttamente Live, scegliendo il proprio favorito per la vittoria finale anche durante l’esibizione degli artisti in gara.