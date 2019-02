Sanremo 2019, Ultimo vincitore del Festival? Sanremo 2019 il podio

Sanremo 2019, Ultimo favorito alla vittoria dopo la prima serata davanti a Irama - SANREMO 2019 VINCITORE NEWS

Dopo la prima serata di Sanremo 2019 e i primi ascolti tv del Festival (mezzo flop per Baglioni) il #totosanremo entra nel vivo. Chi vincerà Sanremo 2019 è la domanda più calda della settimana. Secondo gli esperti di Sisal Matchpoint il favorito del Festival della canzone italiana rimane sempre Ultimo (2.50), seguito da Irama (4.00).

Sanremo 2019, Cristicchi punta al podio del Festival. Ma attenti a Daniele Silvestri e Il Volo - SANREMO 2019 VINCITORE NEWS

La novità più rilevante riguarda Simone Cristicchi che da metà classifica sale fino al podio virtuale di Sanremo 2019 dove è ex aequo con Daniele Silvestri e Il Volo, tutti a quota 6.00.

Sanremo 2019 vincitore e non solo. Loredana Bertè e gli outsider - SANREMO 2019 VINCITORE NEWS

Gli outsider per la vittoria del Festival di Sanremo 2019? Convince Loredana Bertè che da quota 16,00 scala posizioni in classifica e si piazza a 9.00 insieme a Nek, stabile anche lui a 9.00. Seguono Francesco Renga (12.00), Arisa (16.00) e Enrico Nigiotti (20.00). Lieve calo per il duo formato da Federica Cartya &Shade appaiati con Ghemon a 25.00, alle loro spalle un nutrito gruppo di cantanti, tutti a quota 33: Boomdamash, Negrita, Patty Pravo&Briga, Anna Tatangelo e Paola Turci. Chiudono la classifica di Sanremo 2019 a 50.00 Nino D’Angelo e Livio Cori, Mahmood, Motta, Zen Circus, seguiti da Achille Lauro, Einar e Ex Otago a 66.00. Aperte le giocate anche sull’ultimo in classifica: attualmente sono fanalino di coda Einar e Ex Otago (3.50)

SANREMO 2019 VINCITORE: ULTIMO TRIONFO ANCHE PER GLI SCOMMETTITORI - SANREMO 2019 VINCITORE NEWS

Sul vincitore di Sanremo 2019 gli scommettitori dimostrano di essere in piena sintonia con i pronostici di Sisal Matchpoint: Ultimo è il più giocato con il 33% delle preferenze, seguito da Irama con il 13%, mentre Simone Cristicchi, grazie ad un’esibizione molto coinvolgente, si attesta al 7 %.