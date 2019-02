Sanremo 2019 vincitore: Irama recupera su Ultimo. Festival Sanremo 2019 news

Festival di Sanremo 2019 chi vincerà? E' la domanda che si pongono tutti in questi giorni. Dopo la terza serata (con ascolti tv in calo) della manifestazione canora condotta da Claudio Baglioni si registra una novità: Irama si avvicina a Ultimo. L'ex vincitore di "Amici" ora viene quotato 3,50 per gli analisti SNAI, alle spalle del favorito della vigilia, che resta stabile a 2,75.

Sanremo 2019 vincitore e podio: Cristicchi dietro a Ultimo e Irama. Ma attenti a Loredana Bertè e Silvestri

Sanremo 2019 vede anche una lotta per il podio non meno entusiasmante di quella per la vittoria finale. Qui spicca Simone Cristicchi al terzo posto virtuale: viene quotato a 4,50 e precede Loredana Bertè a 5,50 e Daniele Silvestri che sale da 6,50 a 7,50. La grintosa cantante è ora prima assoluta sulla lavagna del premio della critica a 1,85 e stacca il cantautore romano, a 2,50. Per Ultimo e Irama, il podio è molto probabile - rispettivamente a 1,33 e 1,55 - con Simone Cristicchi che insegue a 2 volte la posta e Loredana Bertè a 2,75, mentre il piazzamento tra i primi tre per Daniele Silvestri si gioca a 3,50.

Sanremo 2019, Il Volo precipita nelle quote Snai. Mahmood recupera

Fuori dalla Top 5 dei trader di Sanremo 2019 c'è Il Volo. Il trio precipita nelle quota di Sanremo 2019 e la loro vittoria si gioca 10 a 1 mentre il podio vale 3,75, con Arisa che sale da 10 a 12. Stabili Nek e Francesco Renga, entrambi a 20 come Enrico Nigiotti, seguiti da Achille Lauro, a 25. Più lontani Federica Carta e Shade e i Boomdabash, a 33, stessa quota per il giovane Mahmood che però, dopo l'esibizione nella terza serata del Festival di Sanremo 2019 guadagna posizioni (era a 50). Poche chance di vittoria per Motta, a 50 insieme a Paola Turci, a Ghemon e agli Zen Circus, con Anna Tatangelo a 75. Chiudono il tabellone Einar, Patty Pravo e Briga, Nino D'Angelo e Livio Cori, gli Ex-Otago e i Negrita. Gli analisti SNAI puntano anche sull'ultimo classificato: Einar è il principale candidato, a 2,25, seguito da D'Angelo con Cori a 3,50 e dalla coppia Patty Pravo - Briga a 4,50, con gli Ex-Otago e Anna Tatangelo a 8,00.