Sanremo 2019 vincitore? Ultimo poi Irama. Arisa e Cristicchi...

Sanremo 2019 vedrà la vittoria di Ultimo? Dopo la seconda serata del Festival (che ha visto ascolti tv tra i più alti degli ultimi dieci anni riscattando così le incertezze legate all'Auditel della prima serata) i pronostici di Sisal Matchpoint subiscono un nuovo scossone, accendendo il #totosanremo. Vero che i giovani Ultimo (2.75) e Irama (3.50) restano i favoriti al successo. Però allo loro spalle la lotta è apertissima con continui scambi di posizione.

Dopo la standing ovation della seconda serata di Sanremo 2019, Loredana Bertè scala rapidamente la classifica piazzandosi seconda a 4.50, ex-aequo con Simone Cristicchi che prepara la sua prossima esibizione. Daniele Silvestri resiste sul podio a 6.00 seguito da Arisa che, nonostante una temporanea amnesia durante la sua esibizione, sale in classifica agguantando la 5a posizione nelle quote di Sanremo 2019 a 9.00 in condivisione con Il Volo che, pur a fronte di un’esibizione convincente, scende clamorosamente dal podio.

Analizzando le percentuali di gioco il candidato numero uno dagli scommettitori alla vittoria di sanremo 2019 è sempre Ultimo con il 31% delle giocate, alle sue spalle Irama con il 16%, terzo Simone Cristicchi con il 9% seguito da Loredana Bertè che con la sua esibizione nella seconda serata del Festival ha conquistato anche i giocatori accaparrandosi l’8% delle preferenze. La classifica di Sisal Matchpoint sul vincitore di Sanremo 2019 prosegue con Enrico Nigiotti, in ascesa, e Francesco Renga, in calo, a 16.00, Nek (20.00), Achille Lauro (25.00), Motta, Anna Tatangelo e Paola Turci (33.00), Boomdamash, Federica Cartya &Shade Negrita, Ghemon e Patty Pravo&Briga (40.00), Nino D’Angelo e Livio Cori, Mahmood, Negrita e Zen Circus (50.00) e Einar (66.00).

