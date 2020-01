Sanremo 2020, Anastasio e Achille Lauro favoriti per la vittoria. E poi...

SANREMO 2020: ECCO LA CLASSIFICA DEI FAVORITI: DA GABBANI A NIGIOTTI, GIORDANA ANGI E.. CHI VINCERA' IL FESTIVAL SECONDO I BROKER - Con la presentazione alla stampa in programma domani, è ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per la 70esima edizione del Festival di Sanremo quest’anno condotta da Amadeus. C’è grande attesa attorno alla kermesse canora che prenderà il via martedì 4 febbraio. Dopo l'annuncio degli artisti in gara, si è subito aperto il cosiddetto "TotoFestival": quale dei 24 big in gara vincerà la competizione?

Secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, il Festival targato Amadeus avrà i giovani come protagonisti: nella classifica dei favoriti infatti conduce Anastasio, il rapper napoletano vincitore della scorsa edizione di X Factor, che si presenta a Sanremo con il brano Rosso di rabbia, seguito da altri due volti molto amati dai più giovani, Achille Lauro, nono classificato la scorsa edizione, e Giordana Angi, scoperta del talent Amici. Sempre dal talent di Canale5, ma da trionfatore, arriva Alberto Urso, quarto in classifica provvisoria, alla pari con una vecchia conoscenza dell’Ariston, Francesco Gabbani che nel 2017 conquistò proprio Sanremo con la sua "Occidentali's Karma".

Nella parte alta della classifica Sisal, compaiono anche Enrico Nigiotti (sesto) e Elodie (settima), mentre per i “veterani” bisogna arrivare all’ottavo posto, dove si piazzano Irene Grandi, alla sua quinta partecipazione al Festival e Marco Masini che va per la nona.

A seguire Levante, una delle possibili outisider tallonata da una compatta quanto variegata sestina di artisti: I Pinguini Tattici Nucleari, band già affermata nel panorama Indie, Le Vibrazioni che hanno da poco festeggiato i loro primi 20 anni, Michele Zarrillo esordiente al Festival ben 33 anni fa, Raphael Gualazzi, vincitore tra i Giovani nel 2011, Riki all’anagrafe Riccardo Marcuzzo vincitore nel talent Amici nel 2017 e Tosca già vittoriosa al Festival nel 1996 con la canzone Vorrei incontrarti fra cent'anni in duetto con Ron.

Dal 17° al 21° posto in classifica troviamo appaiati Diodato, apprezzato cantautore, Junior Cally emergente rapper romano, il duo formato da Morgan e Bugo, al secolo Cristian Bugatti, Pierò Pelù, esordiente di razza della 70esima edizione e Rancore, premiato dalla Critica lo scorso anno per Argentovivo in coppia con Daniele Silvestri.

Tra i meno favoriti alla vittoria, ci sono due grandi nomi della musica italiana di un tempo, Rita Pavone e Paolo Jannacci, in compagnia di un’esordiente di lusso come Elettra Lamborghini.

SANREMO 2020 - Categoria Big

Classifica Sisal Matchpoint