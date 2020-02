Sanremo 2020 cantanti: seconda serata, apre Pierò Pelù. Festival, la scaletta

Sanremo 2020 cantanti: apre Pierò Pelù - Festival di Sanremo 2020 news

Piero Pelù apre la gara dei dodici Big alla 70ma edizione del Festival di Sanremo 2020.

Dopo Piero Pelù, ecco l'ordine dei cantanti si avvicenderanno sul palco dell'Ariston nella seconda serata del Festvial di Sanremo 2020: Elettra Lamborghini, Enrico Nigiotti, Levante, Pinguini Tattici Nucleari, Tosca, Francesco Gabbani, Paolo Jannacci, Rancore, Junior Cally, Giordana Angi, Michele Zarrillo.

Per quanto riguarda gli ospiti della seconda serata del Festival di Sanremo 2020, Tiziano Ferro si esibirà in un atteso duetto con Massimo Ranieri in 'Perdere l'amore', e a seguire presenterà un medley di successi che ricomprendono 'Sere nere', 'Il regalo più grande' e 'Per dirti ciao'. Questa è anche la serata del grande ritorno dei Ricchi e Poveri, poi ancora Zucchero, con due brani recenti e uno dei suoi più grandi successi, 'Solo una sana e consapevole libidine'. Sul palco dell'Ariston di Sanremo 2020 anche Gigi D'Alessio, 20 anni dopo 'Non dirgli mai', e Paolo Palumbo, un giovane chef 22enne affetto da Sla, che canterà 'Io sono Paolo'.