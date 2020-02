Sanremo, Elettra Lamborghini show: twerking in... MUSICA (E IL RESTO SCOMPARE)

È finalmente disponibile su tutte le piattaforme digitali e in tutte le radio MUSICA (E IL RESTO SCOMPARE) il brano che Elettra Lamborghini ha presentato sul palco del Teatro Ariston alla 70esima edizione del Festival di Sanremo.

Il brano è stato scritto da Davide Petrella e Michele Canova. MUSICA (E IL RESTO SCOMPARE) è una canzone che mescola sapientemente ritmi latini, trascinanti e divertenti, su una base catchy e di stampo squisitamente pop. Ma soprattutto è un brano che vuole dare un chiaro segnale di quella che è la direzione già intrapresa da Elettra con il suo album d’esordio Twerking Queen, uscito per Island Records nel giugno scorso e già disco d’oro Fimi, una conferma di quella che è la sua strada: la musica. Un mondo che è il suo habitat naturale, in cui la sua identità definita e senza filtri ci stupisce di giorno in giorno, come ci ha stupiti sul palco dell’Ariston.

Inoltre è da ora disponibile su YouTube anche il videoclip di MUSICA (E IL RESTO SCOMPARE), per la regia di Fabrizio Conte, girato all’interno dei meravigliosi spazi di Villa Arconati.

Una scenografia barocca, che illumina l’eleganza di Elettra e la leggiadria delle ballerine, che danzano in slow motion sulle note dell’ipnotico brano in gara a Sanremo. La bellezza della cantante è resa quasi mitologica: una dea che scivola sinuosa tra i frame del videoclip, sospesa in una dimensione quasi onirica, terrena e irraggiungibile allo stesso tempo.

MUSICA (E IL RESTO SCOMPARE) è contenuta all’interno di TWERKING QUEEN – EL RESTO ES NADA (Island Records), l’album in uscita negli store e sulle piattaforme digitali il prossimo 14 febbraio e già disponibile in pre-order su Amazon , su Itunes e in presave su Spotify.

Oltre alle 10 tracce di Twerking Queen, album d’esordio uscito per Island Records nel giugno scorso e già disco d’oro Fimi, il disco conterrà le nuove versioni di Maldito Dia e di Te Quemas, remixate rispettivamente da Rkomi e Samurai Jay & Mambolosco, la cover di Non succederà più realizzata per il duetto sanremese con Myss Keta e due brani totalmente inediti: uno è proprio Musica (E il resto scompare) e l’altro è Bombonera, scritti successivamente all’uscita dell’ultimo disco.

Qui la tracklist completa:

ORIGINAL VERSION

TOCAME with Pitbull, Childsplay

CORAZON MORADO feat. Sfera Ebbasta

PEM PEM

FANFARE feat. Guè Pequeno

FUERTE

TE QUEMAS feat. MC G15

PEGADITOS

MALDITO DIA

VEN

MALA

EL RESTO ES NADA

MUSICA (E IL RESTO SCOMPARE)

MUSICA (EL RESTO ES NADA)

NON SUCCEDERA’ PIU’ feat. Myss Keta

MALDITO DIA - Remix feat. Rkomi

TE QUEMAS - Remix feat. Samurai Jay & Mambolosco

BOMBONERA