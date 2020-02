Sanremo 2020, "Good Times" di Ghali diventa colonna sonora di...

Sanremo 2020, "Good Times" di Ghali colonna sonora della campagna di comunicazione di BMW Serie 1

Il nuovo brano “Good Times” di Ghali, presentato nella quarta serata del Festival di Sanremo 2020 farà da colonna sonora alla nuova campagna di comunicazione di BMW Serie 1 in programma dal 7 febbraio. Dopo il successo ottenuto con il lancio sul mercato lo scorso autunno, la nuova compatta premium del marchio BMW torna in comunicazione (su tv, radio e web) con un nuovo editing dello spot di lancio. Questa volta la colonna sonora è “Good Times”, brano che farà parte del nuovo album “DNA” di Ghali in uscita il 20 febbraio.

La Nuova BMW Serie 1 è protagonista di una campagna di comunicazione che parte a febbraio e prosegue per cinque settimane, per concludersi con un open weekend il 14 e 15 marzo, quando i clienti potranno scoprirla in tutte le Concessionarie BMW.

Per sottolineare il posizionamento della Nuova BMW Serie 1, che desidera imporsi come un modello dinamico ed emozionante, a proprio agio nell'ambiente urbano contemporaneo e di sicuro appeal per un pubblico trasversale e anticonformista, è stata scelta come colonna sonora la canzone “Good Times” di Ghali. Il brano, che farà parte del nuovo album “DNA” dell’artista, in uscita il 20 febbraio, è stato presentato in anteprima in occasione della performance di Ghali nella quarta serata del Festival di Sanremo, venerdì 7 febbraio.





Questa nuova fase di comunicazione, che segue quella di lancio dello scorso autunno, sarà declinata su tutti i mezzi. L’approccio è dettato dal carattere della Nuova BMW Serie 1, una vettura che si rivolge ad un’ampia e variegata audience e desidera comunicare lo stile, il design e le performance che la contraddistinguono a tutte le tipologie di utenti.

Lo spot televisivo ha un nuovo edit che punta a esaltare lo spirito dinamico della vettura ed è caratterizzato (così come lo spot radiofonico) dal ritmo della nuova colonna sonora.