SANREMO 2020 VINCITORE: ANASTASIO IN ALTA QUOTA. PINGUINI TATTICI LA SORPRESA E...

SANREMO 2020 VINCITORE: ANASTASIO IN ALTA QUOTA

Festival di Sanremo 2020 al via la 70° edizione e Sisal Matchpoint fa le quote sul vincitore, ma non solo: sarà ancora una volta protagonista grazie ad un’ampia offerta di gioco ricca di novità e scommesse originali con cui potersi divertire durante tutta la settimana. Dopo la lettura dei testi e le recensioni dei giornalisti musicali che hanno ascoltato in anteprima i brani in gara, gli esperti di Sisal Matchpoint hanno già modificato alcuni pronostici rispetto alla prima classifica rilsciata il 14 gennaio scorso, e le sorprese non mancano. Il primo posto è da sempre saldamente nelle mani di Anastasio, sin dall’inizio il grande favorito di questa edizione.

SANREMO 2020 VINCITORE: ALBERTO URSO E PINGUINI TATTICI NUCLEARI DIETRO AD ANASTASIO - Festival Sanremo 2020 news

Anastastio dunque vincitore di Sanremo 2020 secondo le quote iniziali di Sisal Matchpoint? Dietro di lui ecco Alberto Urso, vincitore di Amici, mentre al terzo posto si trova la prima sorpresa, con i Pinguini Tattici Nucleari che scalano ben otto posizioni arrivano a guadagnarsi il terzo posto alla pari con Elodie e la ben più conosciuta Irene Grandi, entrambe in risalita rispettivamente dal settimo e dall’ottavo posto.

SANREMO 2020: Achille Lauro, Gabbani e... Tutte le quote

Subito sotto il podio di Sanremo, in doppia cifra, un folto gruppetto composto da Achille Lauro, che nella prima classifica era secondo di un soffio, Francesco Gabbani in lieve calo, le esordienti Levante, Giordana Angi e Diodato il cui brano unanimemente apprezzato gli ha permesso di guadagnare ben dieci posizioni passando dalla diciassettesima alla settima. In forse ascesa anche il rapper Rancore, da ventunesimo a undicesimo, seguito da Raphael Gualazzi e Marco Masini, in lieve calo, e da un secondo gruppetto formato da Le Vibrazioni, Michele Zarrillo, Tosca, Enrico Nigiotti, Elettra Lamborghini, il duetto Morgan e Bugo e Junior Cally.

Al momento chiudono la classifica Piero Pelù, Paolo Jannacci, Riki e Rita Pavone, la cui vittoria, al momento, pagherebbe addirittura 50 volte la posta.

ASCOLTI TV SANREMO 2020, AMADEUS BATTERA' BAGLIONI

La proposta di gioco dedicata al Festival di Sanremo è arricchita dalla possibilità di divertirsi giocando su classi d’esito originali ed esclusive, ad esempio, per gli appassionati di televisione ecco la scommessa sugli ascolti: lo scorso anno la prima puntata del Festival targato Claudio Baglioni è stata seguita in media da 10 milioni 86 mila telespettatori con il 49.5% di share. Amadeus, al suo esordio, riuscirà a fare meglio del suo predecessore? I bookmaker ci credono e piazzano l’Over 49,5% di share a 1.65 contro il 2.10 dell’Under.

SANREMO 2020 VINCITORE QUOTE SISAL MATCHPOINT

1) Anastasio 4.50

2) Alberto Urso 7.50

3) I Pinguini Tattici Nucleari 9

4) Elodie 9

5) Irene Grandi 9

6) Achille Lauro 12

7) Diodato 12

8) Giordana Angi 12

9) Francesco Gabbani 12

10) Levante 12

11) Rancore 16

12) Raphaele Gualazzi 20

13) Marco Masini 25

14) Elettra Lamborghini 33

15) Enrico Nigiotti 33

16) Le Vibrazioni 33

17) Junior Cally 33

18) Michele Zarrillo 33

19) Tosca 33

20) Morgan e Bugo 33

21) Piero Pelù 50

22) Riki 50

23) Paolo Jannacci 50

24) Rita Pavone 50