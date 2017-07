Sapienza lascia il Milan dopo 14 anni. "Grazie, tanto affetto ricambiato"

Giuseppe Sapienza

Sapienza lascia il Milan dopo 14 anni

Il Milan inizia la nuova stagione e fra tanti volti nuovi, dopo 14 anni manchera' quello di Giuseppe Sapienza. Il responsabile della comunicazione sportiva ha annunciato l'addio al club con un post su Facebook.



“Dopo 14 anni e 9 trofei lascio il Milan. Un Milan diverso, sia in campo sia fuori, da quello di Silvio Berlusconi, da me abbracciato nell’estate 2003 grazie ad Adriano Galliani. Sono stati anni fantastici durante i quali gioie e delusioni si sono alternate, come sempre accade quando c’è di mezzo il pallone – ha scritto Sapienza -. O quando si rincorrono i sogni da bambino. Talvolta questi ultimi, quando si realizzano davvero, non appagano, ma portano a nuove sfide. Certo, niente è come vincere la Champions League, anche se l’ultima Supercoppa Italiana a Doha ha avuto un sapore dolcissimo. Grazie Milan, tanto affetto ricambiato”.

Catanese, classe 1971, Sapienza ha lavorato per sette stagioni nell'ufficio stampa dell'Inter, prima di passare nel 2003 al Milan dove nell'ultimo anno si è occupato principalmente della comunicazione legata all'allenatore rossonero, Vincenzo Montella.