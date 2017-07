Sesso orale allarme: gonorrea resiste agli antibiotici. E' la SUPER GONORREA



Attenzione al sesso orale, la gonorrea resiste agli antibiotici. Sempre di più, uin alcuni casi diventa una gonorrea incurabile.

Batteri e allarme

Così il sesso orale diffonde il super batterio resistente agli antibiotici. Vi raccontiamo l'allarme che parte dall'OMS.

Allarme Oms

Sesso orale e gonorre: allarme dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. L'OMS ha annunciato che il batterio della gonorrea sta diventando sempre più resistente agli antibiotici e dura da curare A volte è impossibile. Sembra di essere tornati agli anni 20 del 900.

Il batterio evoluto

Il batterio della gonorrea si è evoluto diventanto resistente alle classi di antibiotici introdotte contro le infezioni. I dati OMS sono stati raccolti in 77 paesi del mondo dove la malattia della gonorrea è molto diffusa.



I casi non curabili

In almeno tre casi, i pazienti affetti da gonorrea hanno sviluppato un’infezione completamente impossibile da curare. I casi sono stati riscontrati in Giappone, Spagna e Francia. Gli scienziati ritengono che gli antibiotici presto diventeranno inutilizzabili contro il batterio della gonorrea.

La super gonorrea

La gonorrea può colpire le mucose genitali, dell’ano e della faringe. La dottoressa Teodora Wi dell’agenzia Onu sulla Salute ha spiegato alla Bbc che gli antibiotici possono portare i batteri che si trovano nella parte posteriore della gola, inclusi quelli simili alla gonorrea, a sviluppare la resistenza ai farmaci. Una sorta di super gonorrea. “Quando si utilizzano gli antibiotici per trattare infezioni come un normale mal di gola, questi si mischiano con la specie Neisseria in gola e questo si traduce in resistenza. Negli Stati Uniti, la resistenza (all'antibiotico) si è verificata nei casi di uomini che hanno avuto rapporti sessuali con altri uomini a causa di infezione faringea”.

Come si trasmette la gonorrea

La gonorrea è una malattia che si trasmette sessualmente. E' anche detta scolo e viene causata dal batterio Neisseria gonorrhoeae. La trasmissione della gonorrea? Per contatto diretto con chi è già infetto o tramite le sue secrezioni.

I sintomi nelle donne

Nelle donne la gonorrea causa infiammazioni e perdite vaginali, oltre a altri disturbi come nausea e febbre. Il problema si complica però nei casi di gonorrea asintomatica che rende più difficile la diagnosi.



I sintomi negli uomini

La gonorrea negli uomini causa soprattutto infiammazioni al pene e difficoltà a urinare. La gonorrea si combatte con gli antibiotici contro i batteri che causano le infezioni. Ma, come detto, sta diventando resistente agli antibiotici.

Allarme Hiv

Le complicazioni della gonorrea? Nelle donne può portare all’infertilità e fa crescere il rischio di contrarre l’HIV.

Perchè cresce negli ultimi anni

L’OMS stima che ogni anno in tutto il mondo 78 milioni di persone contraggano la gonorrea. Perché la gonorrea è cresciuta di nuovo negli ultimi anni? Facile: minore uso di preservativi, maggiore facilità con cui si viaggia e ci si sposta, minori diagnosi precoci della malattia. E poi torniamo al punto iniziale: maggiore resistenza del batterio della gonorrea agli antibiotici.