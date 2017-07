Aurora Borealis (Canada)

Sesta estinzione di massa sulla terra: i mammiferi. ESTINZIONE SULLA TERRA CHOC



E' cominciata la sesta estinzione di massa sul pianeta Terra: questa volta tocca ai mammiferi. Lo sostiene uno studio pubblicato dall'Accademia delle scienze che per una volta abbandona i toni sobri e paludati e parla apertamente di "annichilazione biologica" e di fenomeno "piu' serio di quanto temuto".



Sesta estinzione di massa sulla terra: i mammiferi. ESTINZIONE SULLA TERRA CHOC - La civiltà umana minacciata



Uno spopolamento globale che non risparmia nessuna area del pianeta. La sovrappopolazione umana e i conseguenti sovraconsumi sono in grado di minacciare, oltre alle specie animali, la stessa civilta' umana. L'estinzione in corso, secondo gli scienziati, "rappresenta un assalto aggressivo alle fondamenta stesse della nostra civilta'". Il professor Gerardo Ceballos dell'Universita' del Messico, che ha coordinato il lavoro, ha detto che "la situazione e' cosi' brutta che non sarebbe etico non usare un linguaggio forte" per descriverla. Se finora gli studi avevano mostrato che molte specie si vanno estinguendo a un ritmo molto piu' alto che nelle migliaia di anni precedenti, ma rimanendo relativamente rara l'estinzione vera e propria, lo studio attuale dimostra che molte popolazioni animali si vanno riducendo in modo drastico. Si va a perdere biodiversita' e ad alterare profondamente l'equilibrio nel biota (la parte del nostro pianeta che ospita gli esseri viventi).



Sesta estinzione di massa sulla terra: i mammiferi. ESTINZIONE SULLA TERRA CHOC - Il caso del leone

- Sono state studiate 27.500 specie animali: dove vivono, quanto spazio hanno e quanti esemplari. E risultato tutte in drastica riduzione. I ricercatori offrono come "emblematico" il caso del leone. "Il leone era storicamente distribuito nella maggior parte dell'Africa, nel sud dell'Europa e nel Medio Oriente e nella parte nordoccidentale dell'India. Oggi la maggior parte della popolazione di leoni e' persa". La sesta grande estinzione, che potrebbe arrivare a minacciare l'esistenza dell'uomo sulla Terra, ha pero' una caratteristica: dipende in gran parte dall'attivita' umana sul pianeta. E quindi, contenimento dell'inquinamento, miglioramento della gestione del suolo, limitare l'uso delle risorse e favorire il mantenimento della biodiversita' nelle aree con le popolazioni piu' povere possono incidere molto. Infine, anche contenere l'espansione demografica avra' un suo ruolo importante. Resta valido l'allarme di Paul Ehrlich nel suo controverso libro "La bomba demografica" del 1968 in cui suggeriva il controllo dello sviluppo della popolazione umana, Il suo messaggio vale ancora oggi: "mostratemi uno scienziato che dice che non c'e' un problema di popolazione e vi mostrero' un idiota".



Sesta estinzione di massa sulla terra: i mammiferi. ESTINZIONE SULLA TERRA CHOC - LE CINQUE PRECEDENTI GRANDI ESTINZIONI DI MASSA



443 milioni di anni fa (Ordoviciano-Siluriano)

Glaciazioni imponenti portarono all'abbassamento di 100 metri del livello dei mari, con conseguente perdita del 60-70% delle specie animali

360-380 milioni di anni fa Devoniano superiore

Prolungato cambiamento climatico, probabilmente causato da asteroidi, con perdita di oltre il 70% delle specie compresi quasi tutti i coralli.

250 milioni di anni fa Permiano-Triassico

La catastrofe piu' grande, forse provocata da un enorme meteorite e da concomitanti eruzioni in Siberia con grave alterazione del clima. Estinte la meta' delle famiglie animali compreso il 96% della popolazione marina.

200 milioni di anni fa Triassico-Giurassico

Il surriscaldamento globale porto' all'estinzione del 76% delle specie viventi. La temperatura del pianeta era aumentata di 5 gradi Celsius e era crollata la percentuale di ossigeno negli oceani. Il riequilibrio arrivo' nel giro di 150 mila anni.

66 milioni di anni fa Cretaceo-Terziario

La causa piu' probabile e' la caduta di un meteorite in quello che e' l'attuale Messico subito dopo una serie di importanti eruzioni in quella che oggi e' l'India. Il meteorite era largo 10 chilometri avrebbe colpito alla velocita' di 30 chilometri al secondo (oltre 108.000 chilometri l'ora). Scomparvero i dinosauri. Se ne avvantaggiarono altri mammiferi. Fra cui gli umani.