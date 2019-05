SIGARETTE, smettere di fumare: 10 consigli per farlo. ADDIO SIGARETTE E FUMO? ECCO COME

Sigarette e fumo, un brutto vizio. Ormai i danni dovuti alle sigarette sono conosciuti da tutti ma nonostante questo milioni di persone continuano nel vizio. Fumare aumenta il rischio di varie tipologie di cancro, in particolari le forme polmonari, e di malattie cardiovascolari. Le sigarette rovinano poi la pelle e i denti. Molti vorrebbero smettere di fumare ma hanno difficoltà a farlo nonostante la forza di volontà non manchi. Ecco i consigli degli specialisti dell'Humanitas per smettere di fumare, affrontare i momenti di crisi e non ricascare nelle sigarette.

1 - Bere piccoli sorsi d'acqua farà sparire il desiderio di fumare dopo pochi minuti

2 - Pensare che senza il fumo non si rinuncia a nulla. Anzi, smettere di fumare migliora la salute e peremette di risparmiare

3 - Cercare altre attività per distrarsi come una piccola passeggiata. Ancora meglio qualcosa che tenga le mani occupate come scarabocchiare su un foglio

4 - Mangiare tranquilli, assaporando i sapori

5 - Niente caffè dopo i pasti, ricordano troppo le sigarette

6 - Lavarsi i denti più spesso mantiene una sensazione di freschezza che riduce la voglia di fumare

7 - Nei periodi di stitichezza, sintomo normale per chi decidere di smettere di fumare, è utile integrare la dieta con più fibre e acqua

8 - Masticare gomme e caramelle senza zucchero aiuta a ridurre il bisogno di fumare

9 - Utilizzare palline antistress da manipolare e schiacciare

10 - Iniziare un nuovo hobby per dare stimoli positivi al cervello.

Smettere di fumare, benefici per l'addio alle sigarette? Sono davvero molti- Salute e benessere

I benefici dello smettere di fumare sono molteplici. Quelli certificati secondo i dati dell'Oms sono stati riportati dalla Fondazione Umberto Veronesi:

entro 20 minuti rallenta il battito cardiaco e cala la pressione del sangue

dopo 12 ore il livello di monossido di carbonio nel sangue torna alla normalità

dalle 2 alle 12 settimane la circolazione migliora e aumenta la funzionalità polmonare

da 1 a 9 mesi dopo avere smesso, migliorano tosse e respiro corto

dopo 1 anno il rischio di malattia coronarica è dimezzato rispetto a quello di un fumatore

da 5 a 15 anni dopo avere smesso, il rischio di ictus si riduce al pari di quello di un non fumatore

dopo 10 anni il rischio di tumore al polmone diventa la metà di quello di un fumatore e diminuiscono i rischi di tumori della bocca, della gola, dell'esofago, della vescica, della cervice uterina e del pancreas

dopo 15 anni il rischo di una cardiopatia coronarica è simile a quelli di chi non ha mai fumato

Inoltre coloro che smettono di fumare rispetto a chi non lo fa:

a 30 anni: si guadagnano circa 10 anni di aspettativa di vita

a 40 anni: 9 anni di aspettativa di vita

a 50 anni: 6 anni di vita in più attesi

a 60 anni: 3 anni di aspettativa di vita

Chi ha avuto un attacco di cuore e smette di fumare riduce del 50% le possibilità di avere un secondo infarto. Abbandonare le sigarette inoltre fa diminuire la probabilità di impotenza, difficoltà nella gravidanza, parti prematura e neonati sottopeso alla nascita.

Smettere di fumare fa ingrassare? - Salute e benessere

I fumatori che vogliono smettere spesso si preoccupano di ingrassare. Ognuno in realtà reagisce diversamente all'addio alle sigarette ma in effetti il rischio di acquistare peso è piuttosto concreto. Questo perché aumenta l'appetito, ritorna la sensibilità ai sapori e spesso si cerca di combattere l'astinenza aumentano il consumo di cibo spazzatura e alcolici. L'aumento di peso, in media, di solito si assesta sui 5 Kg quindi si tratta di un effetto non così evidente. Il consiglio è sempre quello di seguire una dieta bilanciata e di praticare regolare attività sportiva.