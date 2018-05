SILVIA PROVVEDI E FABRIZIO CORONA/ "Belen? Poco buon gusto le foto di loro due avvinghiati"

Fabrizio Corona e Belen si rivedono dopo 5 anni. Silvia Provvedi: "Il mio problema è Fabrizio Corona non Belen"

Belen e Fabrizio Corona: le foto del loro incontro

Belen Rodriguez e Fabrizio Corona: il loro incontro dopo 5 anni. Chi pubblica le foto. I due si sono visti nel giardino dell'Hotel Bulgari ed erano presenti, oltre a una parte della famiglia della showgirl argentina (ma non Andrea Iannone, impegnato nel MotoGp) anche il figlio di Corona, Carlos Maria. Che ha giocato a lungo con Santiago, il figlio che Belen ha avuto da Stefano De Martino.

Belen: "A Fabrizio Corona vorrò sempre bene"

«A Fabrizio vorrò sempre bene, un bene che non può mutare», ha spiegato Belen a Chi. «Noi non scegliamo di spegnere il bene. E poi, perché dovremmo farlo, se ci rende sereni? Rivederlo, sentirlo a telefono, prendere due o tre aperitivi rientra nella normalità per due persone con un vissuto importante come il nostro. Perché volersi bene o forse provare quell'amore che cambia forma e resta nell'aria come qualcosa di grande che sai che c'è, non credo richieda giustificazioni o spiegazioni». Un incontro che si è svolto alla luce del sole, almeno per quanto riguarda Belen e il suo compagno Andrea Iannone: «Ho raggiunto un'età dove la bugia non è contemplata nella mia crescita come persona, Andrea sapeva tutto». Meno contenta Silvia Provvedi, la fidanzata, ora in crisi, di Fabrizio Corona che, dopo aver visto le foto ha commentato in esclusiva con Chi: «Io non lo sapevo di questi aperitivi, l'ho scoperto grazie ai social, in contemporanea. Ma se devo essere sincera Belen Rodriguez non è e non sarà mai un problema. Il mio problema si chiama Fabrizio Corona».

Silvia Provvedi: "Da quando Fabrizio Corona è uscito dal carcere nulla è andato come immaginavo"

«Da quando Fabrizio è uscito dal carcere, nulla è andato come la mia testa aveva immaginato. Se da un lato giustifico la sua voglia di vivere, di avere la casa sempre piena, di riprendere a lavorare e cercare la sua dannata adrenalina, dall'altro non posso perdonare il suo egoismo nel voler cancellare la mia, di vita. In questo anno e mezzo io ho fatto tanti sacrifici. L'ho rispettato. L'ho aspettato. E nel mentre avevo creato una privacy che fosse tutta per noi. Un silenzio fatto di rinunce e di amore. Fabrizio, però, appena è uscito non ha resistito. Ha dato il via alle danze e io non avevo voglia di ballare con il circo della sua vita. Volevo un lento, ma è andato troppo veloce. Ora mi fermo. Ragiono, insieme capiremo che cosa sarà di noi. Di certo io so di essere innamorata di Fabrizio».

Silvia Provvedi: "Le foto di Fabrizio Corona con Belen? Poco buon gusto"

Non usa mezze parole Silvia Provvedi per commentare la crisi che sta vivendo con Fabrizio Corona, proprio poche settimane dopo l'uscita dal carcere dell'ex re dei paparazzi quando la coppia sembrava invece destinata alle nozze. Silvia Provvedi parla in esclusiva con il settimanale Chi, in edicola da oggi, anche delle immagini che ritraggono Corona con Belen. «Trovo poco buon gusto in queste foto», dice.

Silvia Provvedi: "Belen non è non sarà mai un problema"

"Tutta Italia vedrà il mio compagno avvinghiato con la ex. Comunque io non ce l'ho con lei, sono anche amica di Cecilia. Se devo essere sincera Belen non è e non sarà mai per me un problema".

Silvia Provvedi: "Il mio problema si chiama Fabrizio Corona. Sono innamorata di lui"

Il mio problema si chiama Fabrizio Corona. Ricostruire non è facile, ma provarci è d'obbligo. E noi ci proveremo, lontano dalle chiacchiere. E se non dovesse andare ci separeremo. Io sono innamorata di lui, lui dice di esserlo di me. Purtroppo gli uomini non ragionano con la testa, ma con altro. Spero che Fabrizio ritrovi il senno altrimenti resterà il bene tra noi, ma la porta di casa sarà aperta per andare via. Per me. Per lui. Il mio problema è non perdere un amore per cui ho lottato. Ma so che potrà succedere. Io voglio un uomo che mi supporti, sono stanca di sopportare».