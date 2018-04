Sindrome dell’occhio secco: una malattia che mette a rischio la vista

SINDROME DELL’OCCHIO SECCO: COS’È

La sindrome dell'occhio secco è causata da una mancanza cronica di sufficiente lubrificazione e umidità sulla superficie dell'occhio. Le conseguenze degli occhi asciutti vanno dall'irritazione oculare sottile ma costante a un'infiammazione significativa e persino a cicatrici della superficie anteriore dell'occhio.

Gli occhi asciutti sono molto comuni e la sindrome dell'occhio secco è una delle principali ragioni per le visite all'oculista.

Oltre ad essere chiamata sindrome dell'occhio secco, malattia dell'occhio secco o semplicemente "occhio secco", i termini medici alternativi usati per descrivere gli occhi secchi includono:

Cheratite secca. Generalmente utilizzato per descrivere secchezza e infiammazione della cornea.

Cheratocongiuntivite secca. Utilizzato per descrivere l'occhio secco che colpisce sia la cornea che la congiuntiva.

Sindrome lacrimale disfunzionale. Usato per sottolineare che una qualità inadeguata delle lacrime può essere tanto importante quanto una quantità inadeguata.

SINTOMI DELL'OCCHIO SECCO

I sintomi della secchezza oculare e della sindrome dell'occhio secco includono:

Sensazione di bruciore

Prurito agli occhi

Sensazione di dolore

Occhi pesanti

Occhi affaticati

Occhi irritati

Sensazione di secchezza

Occhi rossi

Fotofobia (sensibilità alla luce)

Visione offuscata

Un altro comune sintomo della sindrome dell’occhio secco è chiamata sensazione di corpo estraneo - la sensazione un qualche corpo estraneo sia "dentro" gli occhi.

E, per quanto strano possa sembrare, gli occhi lacrimosi possono anche essere un sintomo della sindrome dell'occhio secco. Questo perché la secchezza sulla superficie dell'occhio a volte sovrastimola la produzione della componente acquosa delle lacrime come meccanismo protettivo. Ma questo "lacrimogeno" non rimane sugli occhi abbastanza a lungo da correggere la condizione dell'occhio secco sottostante.

Oltre a questi sintomi, gli occhi asciutti possono causare infiammazioni e (a volte permanenti) danni alla superficie dell'occhio.

La sindrome dell'occhio secco può anche influenzare i risultati della chirurgia LASIK e della cataratta.

QUALI SONO LE CAUSE SINDROME DELL'OCCHIO SECCO?

Uno strato adeguato e consistente di lacrime sulla superficie dell'occhio è essenziale per mantenere gli occhi sani, confortevoli e ben visibili. Le lacrime bagnano la superficie dell'occhio per mantenerlo umido e lavano via polvere, detriti e microrganismi che potrebbero danneggiare la cornea e provocare un'infezione agli occhi.

Un normale film lacrimale consiste di tre componenti importanti:

Un componente oleoso (lipidico)

Un componente acquoso (umore acqueo)

Un componente mucoso (mucina)

Ogni componente del film lacrimale ha uno scopo critico. Ad esempio, i lipidi lacrimali aiutano a mantenere il film lacrimale evaporato troppo rapidamente e aumentano la lubrificazione, mentre la mucina aiuta ad ancorare e diffondere le lacrime sulla superficie dell'occhio.

Ogni componente lacrimale è prodotto da diverse ghiandole sopra o vicino all'occhio:

La componente oleosa è prodotta dalle ghiandole di Meibomio nelle palpebre.

La componente acquosa è prodotta da ghiandole lacrimali poste dietro l'aspetto esterno delle palpebre superiori.

Il componente mucinico è prodotto da cellule caliciformi nella congiuntiva che copre il bianco dell'occhio (sclera).

Un problema con una qualsiasi di queste fonti di componenti del film lacrimale può provocare instabilità lacrimale e secchezza oculare, e ci sono diverse categorie di occhi asciutti, a seconda di quale componente è interessato.

In altri casi, la causa primaria dell'occhio secco è un’incapacità delle ghiandole lacrimali a produrre abbastanza liquido acquoso (umore acqueo) per mantenere gli occhi adeguatamente inumiditi. Questa condizione è chiamata "occhio secco da carenza acquosa".

Il tipo specifico di occhio secco spesso determinerà il tipo di trattamento che il vostro oculista consiglia di darvi sollievo dai sintomi dell'occhio secco.

FATTORI ASSOCIATI ALLA SINDROME DELL'OCCHIO SECCO

Una serie di fattori può aumentare il rischio di secchezza degli occhi. Questi includono:

Uso del computer. Quando si lavora al computer o si utilizza uno smartphone o un altro dispositivo digitale portatile, tendiamo a sbattere gli occhi meno completamente e meno frequentemente, il che comporta una maggiore evaporazione lacrimale e un aumento del rischio di sintomi di secchezza oculare.

Uso delle lenti a contatto. Sebbene possa essere difficile determinare l'esatto grado in cui l’uso delle lenti a contatto contribuisce ai problemi degli occhi secchi, il disagio agli occhi secchi è una delle ragioni principali per cui le persone interrompono l'uso delle lenti a contatto.

Invecchiamento. La sindrome dell'occhio secco può verificarsi a qualsiasi età, ma diventa sempre più comune più tardi nella vita, soprattutto dopo i 50 anni.

Menopausa. Le donne in post-menopausa sono a maggior rischio di secchezza oculare rispetto agli uomini della stessa età.

Ambiente interno. Aria condizionata, ventilatori a soffitto e sistemi di riscaldamento possono ridurre l'umidità interna e / o accelerare l'evaporazione lacrimale, causando sintomi di secchezza oculare.

Ambiente esterno. Climi aridi e condizioni asciutte o ventose aumentano i rischi di occhio secco.

Volo frequente. L'aria nelle cabine degli aerei è estremamente secca e può portare a problemi di occhio secco, soprattutto tra i viaggiatori frequenti.

Fumo. Oltre agli occhi asciutti, il fumo è stato collegato a gravi problemi agli occhi, tra cui la degenerazione maculare, la cataratta e l'uveite.

Condizioni di salute. Alcune malattie sistemiche - come il diabete, le malattie associate alla tiroide, il lupus, l'artrite reumatoide e la sindrome di Sjogren - contribuiscono a problemi oculari secchi.

Farmaci. Molti medicinali soggetti a prescrizione e senza ricetta medica - tra cui antistaminici, antidepressivi, alcuni farmaci per la pressione del sangue e pillole anticoncezionali - aumentano il rischio di sintomi di secchezza oculare.

Inoltre, LASIK e altri interventi di chirurgia refrattiva corneale a volte possono causare secchezza degli occhi. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, il disagio dell'occhio secco dopo LASIK è temporaneo e si risolve entro poche settimane dalla procedura.