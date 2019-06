Sisal Wincity, ciclo di serate dedicate alla grande comicità italiana

Dopo il successo della prime sei serate dedicate alla comicità – e che coinvolgeranno i Sisal Wincity di Roma, Milano, Firenze e Catania in un calendario di 20 appuntamenti fino a dicembre, sarà Sisal Wincity Diaz Milano (P.zza Diaz,7), giovedì 13 giugno, teatro del settimo appuntamento con la esilarante performance di Paolo Casiraghi.

A salire sul palco dei Sisal Wincity saranno attori comici - sia uomini che donne – che faranno vivere agli ospiti una serata piacevole e in totale relax. Serate pensate per distrarsi dalla routine e trascorrere un momento di ilarità e convivialità senza fretta, in un luogo dove simpatia, intrattenimento e tante coccole sono di casa.

Nella serata che ci attende, Paolo Casiraghi, noto per Suor Nausicaa, la monaca bergamasca motociclista e i nuovi personaggi in scena a Zelig come Manueel Chuparosa De la Pierna, intratterrà il pubblico, in un crescendo di risate, fino alle lacrime!

Attore comico d’eccezione e con una vena umoristica decisamente accattivante e incisiva, Paolo Casiraghi immergerà gli ospiti in un’atmosfera fantastica, al limite del surreale. Un’esperienza da vivere in prima fila, in luogo come Sisal Wincity Diaz Milano che vi sorprenderà anche per la bellezza degli spazi interni, a un passo da P.zza del Duomo.

L’ingresso agli show, preceduto da un aperitivo, è gratuito.

Preparatevi allora ad un’incessante momento di divertimento, senza soste o pause, perché Casiraghi vi coinvolgerà in ogni istante della sua performance.

Insieme a Casiraghi ogni ospite sarà il protagonista della serata perché per lui, e anche in questo la filosofia con Sisal Wincity è comune, tutti sono a capotavola, sempre al centro!

Un fitto calendario di date da non perdere che accompagneranno il pubblico fino a dicembre… per concedersi una serata diversa e leggera, magari facendosi coccolare anche dall’offerta gastronomica stellata proposta ogni sera nei Punti di Vendita Sisal Wincity di Milano, Catania, Firenze e Roma. Una serata senza aver fretta, pensata solo per rilassarsi nella piacevolezza di un luogo pensato per momenti unici e indimenticabili.

E quando si chiuderà il sipario su Milano, la comicità al Sisal Wincity ripartirà dopo la pausa estiva.

Il nono appuntamento vi attende al Sisal Wincity Firenze giovedì 20 giugno con Rosalia Porcaro, l’imperdibile comica che con i suoi personaggi ripresi dalla quotidianità proletaria e verace, impersonano i difetti e le debolezze dell'italiano medio.