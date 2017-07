Sla farmaco che rallenta il decorso. FARMACO SLA SVOLTA RADICUT

Sla farmaco che rallenta il decorso. FARMACO SLA, LA SVOLTA



Arriva in Italia nuovo farmaco contro la Sla, rallenta il decorso della malattia. Il farmaco che combatte la SLA arriva dal Giappone.



Ecco Radicut



L'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha approvato l'introduzione in Italia del Radicut, nome commerciale dell'edaravone, un nuovo farmaco contro la Sclerosi laterale amiotrofica (Sla). L'Aifa ha dato cosi' riscontro positivo alla richiesta formale avanzata dall'Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica (Aisla), attestando il nostro Paese come il primo in Europa ad avere un nuovo farmaco sulla Sla in commercio dopo piu' di vent'anni. Infatti, l'unico farmaco approvato per la Sla, nel 1995, era stato il Rilutek (Riluzolo) che ha dimostrato una modesta efficacia nel prolungare di pochi mesi la sopravvivenza dei pazienti.



Le qualità di Radicut



Il Radicut risulta essere in grado di rallentare moderatamente la degenerazione motoria causata della Sla. Il Radicut, inizialmente messo a punto in Giappone per il trattamento degli ictus, e' stato oggetto negli anni di ripetuti studi sulla Sla. Il recente studio condotto negli Stati Uniti su 137 pazienti affetti da Sla e pubblicato su Lancet Neurology lo scorso maggio, lo ha confermato.



Come agisce il Radicut

Il Radicut induce un lieve rallentamento nel peggioramento dello stato funzionale in pazienti con specifiche caratteristiche quali: la comparsa della malattia da non oltre due anni, una disabilita' moderata e, infine, una buona funzionalita' respiratoria.



Radicut, serve la presccrizione del neurologo



Per questa ragione il nuovo farmaco per rallentare la Sla, il Radicut, potrà essere prescritto dal neurologo di riferimento esclusivamente alle persone con questo specifico quadro clinico.



I piazienti italiani idonei al Radicut



In Italia, su una popolazione di circa 6.000 persone affette da SLA, si stima che i pazienti inizialmente idonei siano circa 1.600.