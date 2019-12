SONDAGGI ELEZIONI: UN GRANDE PARTITO VA GIU'! DATI BOMBA! Lega, M5S, Pd, Fdi... Eccoli

SONDAGGI ELEZIONI, LEGA: SALVINI PERDE 2 PUNTI IN UN MESE

La Lega si conferma il primo partito con il 30,8%, nonostante la flessione che ne caratterizza l'andamento delle ultime quattro settimane, nel corso delle quali il partito di Salvini ha perso quasi due punti percentuali. Sono le ultime rilevazioni by Istituto Ixè - Cartabianca RAI 3 (Intenzioni di voto 10/12/2019, queste invece le rilevazioni nei sondaggi della scorsa settimana).

SONDAGGI ELEZIONI, CENTRODESTRA VICINO AL 50%. M5S-PD STABILI

Il centro destra nel suo complesso si mantiene a ridosso del 50%, con Fratelli d'Italia saldo in doppia cifra, pur con una piccola flessione in quest'ultima settimana (10,6%), e Forza Italia fermo al 7,5%. In questa fase - spiega Istituto Ixè - Cartabianca RAI 3 (Intenzioni di voto 10/12/2019) - segnata dal percorso di approvazione della manovra economica e dalle polemiche sul fondo salva stati, il disorientamento degli elettori (solo uno su tre crede di aver capito cosa sia il MES) penalizza maggiormente i partiti di opposizione, mentre recuperano qualche punto i partiti e i leader della maggioranza.

Istituto Ixè - Cartabianca RAI 3 - Intenzioni di voto 10/12/2019



In particolare si è arrestata l'emorragia di consensi del Movimento 5 Stelle (16,3%) e il PD resta stabile al 20,8%.

SONDAGGI, FIDUCIA NEI LEADER: CONTE DAVANTI A SALVINI E MELONI