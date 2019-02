Sondaggi, Lega al 33%. Governo Lega-M5S cresce. Pd e FI.. SONDAGGIO POLITICO

SONDAGGI, GOVERNO LEGA-M5S INDICE DI FIDUCIA AL 59%. LEGA PRIMO PARTITO

Il Governo Lega-M5S nei primi sette mesi guadagna 10 punti percentuali rispetto alla somma dei voti, raggiungendo un indice di fiducia del 59%. Numeri mai raggiunti dai due governi precedenti. La Lega è al 33% (partiva dal 17,4% delle elezioni del 4 marzo), il M5S si attesta quasi al 25% (24,9% per la precisione). lo spiega il sondaggio Demos per Repubblica cura di Ilvo Diamanti.

SONDAGGI, CONTE ALTO NELL'INDICE DI GRADIMENTO

Giuseppe Conte è molto alto nell’indice di gradimento. Il premier è pari a Matteo Salvini e a oggi il capo del governo tocca il 60%, un punto in più rispetto a ottobre 2018. Alto anche il consenso di Luigi Di Maio a quota 50. Nel Centrosinistra, Gentiloni è il leader più gradito. Più indietro ecco Nicola Zingaretti e quindi Carlo Calenda. Pietro Grasso scende di qualche punto (al 29%). Matteo Renzi chiude la fila.

SONDAGGI, LEGA PRIMO PARTITO. POI M5S. PD E FORZA ITALIA...

Secondo il sondaggio Quorum/Youtrend (mandato in onda su Sky Tg 24) invece la Lega si conferma primo partito con il 30,9%, ma è in leggera flessione (-0,9%) rispetto al sondaggio di dicembre. Il Movimento 5 Stelle insegue al 26,6%, (-1,4%). Terzo è il Partito Democratico al 19,1% dei voti (+2,5%). Stabili da dicembre Forza Italia (9,6%, -0,2%) e Fratelli d’Italia (5%, +0,1%). Gli altri partiti sommati totalizzano l’8,8%. Incertezza sulla partecipazione al voto per le europee. Solo il 58,4% degli intervistati sa già per chi voterebbe, in calo del 3,6% rispetto a dicembre, mentre il 17,5% sarebbe in dubbio. Il 24,1% avrebbe già deciso di astenersi.