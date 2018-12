Sondaggi, Pd: Renzi lascia e fa il suo partito? Bagno di sangue Dem. I DATI

Sondaggio Ipsos per il Corriere spaventa il Pd. Un partito di Matteo Renzi prenderebbe il 73% dei consensi dall'elettorato Pd e l'8% da Forza Italia e centrodestra.

Sondaggi PD. Partito di Renzi al 6,1%. Quasi tutti i voti li ruberebbe al Pd

Il partito di Matteo Renzi indebolirebbe il Pd secondo il sondaggio di Pagnoncelli che ha cercato di stimare quale sia il consenso di partenza di cui godrebbe un’eventuale nuova formazione politica guidata dall’ex premier. Stando a questi dati stiamo parlandO del 3,4% degli elettori, ossia 6,1% di voti validi. Voti in maggioranza dal Pd. Dal Partito democratico infatti il 73% (4 nuovi elettori su 5), dagli astenuti, da Forza Italia e Noi con l’Italia (8%). Il partito di Renzi fuori dal Pd non prenderebbe nessun consenso invece dalla Lega e solo il 3% dal M5s. D'altra parte Lega ed M5S sono i partiti che Renzi dichiara apertamente di voler combattere.

Sondaggi PD. Partito di Renzi al 6,1%. Quasi tutti i voti li ruberebbe al Pd - LE VARIABILI SULLO STRAPPO RENZI-PD

Ovviamente sono dati da maneggiare con cautela, come avverte Nando Pagnoncelli sul Corsera, perché molto del consenso dipenderebbe dalle strategie di Renzi. Tante le variabili: quando e come strapperebbe l'ex premier con il Pd? Come si posizionerebbe il nuovo partito di Matteo Renzi?

Sondaggi PD, Nicola Zingaretti segretario. Favorito su Maurizio Martina

In casa Pd per la carica di nuovo segretario, Nicola Zingaretti secondo i sondaggio Ipsos di Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera è il candidato preferito dagli elettori Pd, con il 39% di preferenze contro il 17% di Maurizio Martina. Il ticket Roberto Giachetti/Anna Ascani è all’8 per cento. Attenzione però perchè un elettore Pd su tre è ancora indeciso.

Sondaggi PD, alleanza con M5S? Elettori spaccati. I dati Ipsos

Altro spunto che nasce dal sondaggio Ipsos di Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera: gli elettori Pd sono staccati (51% e 47%) tra chi auspica un ritorno a sinistra e ai temi cari a questa tradizione politica e chi invece preferisce continuare sulla strada verso la trasformazione in un partito che parla anche al centrodestra e che sia antitesi di populismo e sovranismo. Gli elettori Pd si dividono anche tra i contrari a un avvicinamento al M5s (il 60%) e chi pensa a un alleanza con i 5 Stelle (37%). Secondo Ipsos, stessa opinione tra gli elettori M5S: 57 per cento contro 39 per cento.