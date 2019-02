Sondaggi politici, Lega vola al 33%. Governo Lega-M5S, numeri forti. E il Pd..

Sondaggi politici, Lega al 33%. Governo Lega-M5S OLTRE IL 58%

Sondaggi politici elettorali: Lega sempre più forte. Il partito guidato da Matteo Salvini sale di un altro punto e vola al 33%. Lo dice il sondaggi dell’istituto Demopolis presentato in settimana a Otto e Mezzo (La7) dopo che lo scorso weekend c'era stato il voto delle Regionali in Abruzzo. Il Movimento Cinque Stelle resta sopra al 25 (25,2% per l'esattezza). Dunque il Governo Lega-M5S comunque è forte e saldo al 58,2%.

Sondaggi politici elettorali, Pd Stabile e Forza Italia giù

Il Partito Democratico? Secondo l'istituto Demopolis il Pd resta stabile al 17,5% (-0,1%). Tutto fermo anche per Fratelli d’Italia, al 3,4%, mentre Forza Italia scende un po' (-0,4%) e si attesta all’8,6%. Va detto però che il sondaggio Dempolis registra un'astensione al 33% che può cambiare molti valori in campo.

Sondaggi, Governo Lega-M5S avanti

Demopolis ha fatto anche un sondaggio d’opinione sul proseguimento del Governo Lega-M5S guidato dal premier Giuseppe Conte. Secondo questa rilevazione il 54% degli intervistati confermare la fiducia all’esecutivo di maggioranza e solo il 26% ritiene che sarebbe meglio andare quanto prima ad elezioni anticipate. Infine al 15% ci sono gli elettori che preferirebbero una maggioranza diversa rispetto a quella attuale.