Sondaggio: Lega scende, Salvini sorpassato da Meloni. M5S-PD.. I DATI CHOC

Lega primo partito con il 31,9%, ma scende. Giu i 5 Stelle al 16,6%, risale il Pd. Lo dice il sondaggio Ipsos pubblicato per il Corriere della Sera. Cambia il gradimento per i leader, con Giorgia Meloni che supera Matteo Salvini, restando comunque dietro al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il leader che raccoglie il più alto gradimento degli italiani.

SONDAGGIO IPSOS: LEGA AL 31,9% PRIMO PARTITO MA SCENDE. PD SALE, GIU' M5S

Lega di Matteo Salvini al 31,9% delle preferenze, ma secondo il sondaggio Ipsos il Carroccio perde 2,4%; il Pd, con il 18,1%, aumenta di 0,9% avvicinandosi al risultato delle Europee nonostante l'uscita di Matteo Renzi; al terzo posto si colloca il M5S con il 16,6% (in flessione di 1,3%).

SONDAGGIO, FRATELLI D'ITALIA SOPRA AL 10%

Fratelli d'Italia stando ai dati del sondaggio Ipsos è per la prima volta in doppia cifra (10,6%, in aumento di 0,8%) e precede Forza Italia stabile al 6,2%; a seguire Italia viva con il 5,3% (in flessione di 0,9%), Europa verde e Azione di Calenda appaiati al 2,3%, Sinistra italiana con il 2% e +Europa con 1,2%. Tutte le altre liste con meno dell'1%, nell'insieme raggiungono il 3,5%.

SONDAGGIO IPOS, GIUSEPPE CONTE LEADER PIU' APPREZZATO. MELONI SORPASSA SALVINI

Secondo il sondaggio Ipsos, il presidente Giuseppe Conte è apprezzato dal 43% degli italiani, si mantiene al primo posto in graduatoria ma arretra di 6 punti nell'indice di gradimento (47); Salvini perde 8 punti, passando da 45 a 37, e viene scavalcato al secondo posto da Giorgia Meloni che si attesta a 40 (-1); a seguire Dario Franceschini con indice 27, Teresa Bellanova e Roberto Speranza appaiati a 23, Nicola Zingaretti stabile a 20, quindi Luigi Di Maio con 18 (in calo di 6 punti), Silvio Berlusconi con 17 (-1) e Matteo Renzi con 10 (-6). Impressiona la quota di italiani che manifestano l'intenzione di astenersi o si dichiarano indecisi su chi votare: oggi rappresentano il 40,5%, stando al sondaggio di Nando Pagnoncelli. Il giudizio sul governo è rimasto stabile rispetto a ottobre, infatti il 37% degli italiani approva l'esecutivo (+1%), mentre la maggioranza (52%) si esprime negativamente (+2%) e coloro che non si esprimono rappresentano l'11% (-3%).