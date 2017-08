Super-cerotto con bava delle lumache. RIVOLUZIONE COL SUPER CEROTTO LUMACOSO



Dalla bava delle lumache un super-cerotto che ripara i tessuti. Ma andiamo con ordine.



Ecco a cosa serve



Super-cerotto ispirato alla bava delle lumache: ecco a cosa serve. I ricercatori di Harvard hanno scoperto dal fluido della lumaca una specie di colla biologica.



La svolta



La bava delle lumache ispira un super cerotto per la chiusura delle ferite. Il cerotto è stato creato dagli scienziati di Harvard e, stando a quanto riporta la rivista Science, sarebbe sicuro anche per l’uomo.



Lo studio



Il cerotto alla 'bava di lumaca' è nato dal gruppo di scienziati di Harvard, guidato dal dottor Jianyu, che studiavano un adesivo che potesse resistere anche alle superficie umide e bagnate. L’equipe si è ispirata alle lumache Arion subfuscus molto comuni nei paesi europei e negli Usa.



Il muco appiccico e la colla artificiale



Queste lumache secernono un muco appiccicoso quando si sentono in pericolo e, grazie a questo muco, riescono ad attaccarsi ovunque senza che i predatori riescano a staccarle. Il muco delle lumache che ha ispirato il super cerotto, poi,aderisce anche su superfici bagnate e la sua struttura reticolare dissipa energia e lo rende flessibile. La colla o super cerotto creata dagli scienziati di Harvard ha le medesime caratteristiche ed agisce in pochi minuti.



Le caratteristiche del muco delle lumache



Secondo le ricerche degli scienziati di Harvard, il muco di queste particolari lumache è molto resistente e formato da una griglia dura ma flessibile e da una superficie adesiva grazie a delle molecole di polimeri caricate in modo elettrostatico che riescono ad aderire ai tessuti biologici bagnati o asciutti. Secondo le ricerche che hanno portato alla creazione del super cerotto contro le ferite, poi, il muco non risulterebbe tossico per l’uomo.



Testato sugli animali



Il cerotto o colla artificiale, secondo la rivista Science, è stata testata soltanto sugli animali e l’esperimento ha dimostrato che essa aderisce molto bene alla pelle, agli organi, ai tessuti e alla cartilagine. Il professor David Mooney di Bioingegneria ad Harvard crede che potrà sostituire le graffette e le suture (che in alcuni casi possono creare dei gravi danni). La colla-cerotto sarà realizzata in fogli anche se gli scienziati ne hanno sviluppato un tipo che va iniettato per chiudere le ferite profonde. L’iniezione, poi, viene indurita mediante la luce ultravioletta.