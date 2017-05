Taglia incolla DNA e l'HIV si cancella. DNA E HIV, il metodo taglia incolla



Taglio e incolla del Dna, così grazie a Crispr si cancella l'Hiv. La tecnica che riscrive il genoma con un taglia-incolla del Dna, la Crispr/Cas9, ha permesso per la prima volta di riuscire a snidare il virus dell'Hiv responsabile dell'Aids dai nascondigli in cui si rifugia nell'organismo, finora inespugnabili. Il risultato, pubblicato sulla rivista Molecular Therapy, e' stato ottenuto in animali nei quali e' stata riprodotta l'infezione umana.



Taglia-incolla Dna snida il virus Hiv da suoi rifugi segreti



E' un risultato molto importante perche' finora uno dei principali ostacoli alla possibilita' di sconfiggere l'infezione da Hiv e' stata la capacita' del virus di annidarsi e nascondersi in cellule e organi che gli esperti chiamano 'santuari': li' il virus rimane indisturbato finche' non si risveglia.



Taglia incolla DNA e l'HIV si cancella. DNA E HIV, il metodo taglia incolla. La ricerca



L'idea di utilizzare la tecnica della Crispr-Cas9 (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) e' venuta al gruppo di ricerca coordinato da Wenhui Hu, dell'universita' di Temple. In collaborazione con l'universita' di Pittsburgh, i ricercatori hanno utilizzato la nuova strategia in tre modelli animali, compreso un topo 'umanizzato', nel quale erano state trasferite cellule immunitarie dell'uomo, poi infettate con il virus.



Taglia incolla DNA e l'HIV si cancella. DNA E HIV, il metodo taglia incolla. Gli esperimenti



In tutti e tre gli esperimenti le 'forbici' capaci di tagliare il materiale genetico sono state portate nelle cellule 'a bordo' di un virus reso inoffensivo utilizzato come navetta. In questo modo e' stato possibile ridurre fino al 95% l'attivita' del materiale genetico del virus, l'Rna. La conferma dell'efficacia e' arrivata infine dalla tecnica di diagnosi per immagini messa a punto nell'universita' di Pittsurgh, che ha permesso di localizzare nell'organismo tutte le cellule infettate dal virus Hiv e di osservarne la replicazione in tempo reale.