Temptation Island 2019 diventa bollente: Katia: “Cavalcami più forte"

Temptation Island 2019 diventa bollente, Katia Fanelli: “cavalcami più forte”. TEMPTATION ISLAND 2019 NEWS

Katia Fanelli, fidanzata di Vittorio, continua a stupire. Irriverente, esplosiva ed eccentrica, la bionda “fotonica” si è lasciata rapire dalla bellezza di un tentatore, accendendo gli animi con una esclamazione hot. “Cavalcami, cavalcami più forte” ha gridato la giovane.

Temptation Island 2019, Katia non resiste al tentatore Giovanni Arrigo: “Cavalcami”

La nuova edizione di Temptation Island ha una regina indiscussa, che continua a regalare momenti indimenticabili. Katia ha reso piccante la seconda puntata, con una richiesta hot. Mentre era in giardino con le altre fidanzate, intenta a guardare il single Giovanni Arrigo che si stava allenando, la fidanzata di Vittorio ha esclamato: “Cavalcami, cavalcami più forte”. Il tentatore è un modello di 29 anni dal fisico mozzafiato, che sin da subito ha attratto la ragazza.

Il popolo del web è letteralmente impazzito, eleggendo Katia la star del programma.

Temptation Island 2019, la reazione di Vittorio: “Può finire qui”

Katia Fanelli sta raccogliendo consensi da parte del pubblico, ma con il suo atteggiamento irriverente sta perdendo il suo fidanzato. “Lei sta scherzando, sta tirando la corda” ha affermato Vittorio dopo aver incassato innumerevoli insulti da parte della ragazza e aver visto i suoi atteggiamenti provocanti.

Dopo le parole bollenti ascoltate nell’ultimo falò, Vittorio ha perso le staffe. “Per me può anche finire qui, è ora che mi riconsegni le mie chiavi di casa. Ho perso anche troppo tempo: io ho trent’anni” ha concluso.

Temptation Island 2019: anticipazioni su Katia e Vittorio. TEMPTATION ISLAND 2019 NEWS

La fidanzata Katia continua a regalare siparietti divertenti e hot. Non si contano ormai più gli insulti nei confronti del suo fidanzato e sono sempre più frequenti gli apprezzamenti nei confronti dei tentatori.

Secondo alcune indiscrezioni però, sembra che presto cambieranno le carte in tavola. L’eccentrica Katia potrebbe infatti vedere il fidanzato Vittorio più vicino ad una tentatrice, con la quale mancherà un bacio solo per la presenza delle mani sulla bocca. Come reagirà la "fotonica"?

Temptation Island 2019, le coppie. TEMPTATION ISLAND 2019 NEWS

Sono 6 le coppie che affronteranno i 21 giorni di separazione a Temptation Island per capire se il loro è vero amore.

Il viaggio di ogni coppia terminerà davanti all’ultimo falò, quando i protagonisti dovranno rispondere alla domanda cruciale di Filippo Bisciglia: “Vuoi uscire da qui con la persona con cui sei arrivato/a?”.

- Katia Fanelli e Vittorio Collina;

- Jessica Battistello e Andrea Maddalena;

- Sabrina Martinengo e Nicola Tedde;

- Ilaria Teolis e Massimo Colantoni;

- Cristina Incorvaia e David Scarantino (ex Trono Over di Uomini e Donne);

- Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco.