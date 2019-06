Temptation Island 2019, FEDERICA TENTA MASSIMO! TEMPTATION ISLAND 2019 NEWS

TEMPTATION ISLAND 2019 NEWS PRIMA DELLA PUNTATA

Temptation Island 2019 su Canale 5 con Filippo Bisciglia. TEMPTATION ISLAND 2019 NEWS

Temptation Island 2019, ci siamo. L’amore che sto vivendo è davvero quello che voglio? Questa è la domanda a cui cercano di dare risposta le coppie non sposate e senza figli in comune, che chiedono di partecipare a Temptation Island 2019, il docu-reality in onda da lunedì 24 giugno in prima serata su Canale 5. A guidare il racconto di questa sesta edizione sarà come al solito Filippo Bisciglia. Sarà lui a raccogliere le sensazioni, i sentimenti, i mutamenti e le scoperte che le sei coppie compiranno attorno alla circumnavigazione della loro storia di coppia.

Temptation Island 2019 cast, le sei 6 coppie. TEMPTATION ISLAND 2019 NEWS

Abbandonata la vita frenetica di tutti i giorni, i doveri e le responsabilità, 6 coppie in gioco a Temptation Island 2019 – Arcangelo e Nunzia, Jessica e Andrea, Sabrina e Nicola, Ilaria e Massimo, Katia e Vittorio, David e Cristina - vivranno, per 21 giorni consecutivi, divise all’interno del villaggio e isolate dal resto del mondo. Da una parte, i fidanzati trascorreranno il loro tempo in compagnia di 13 donne single, dall’altra, le fidanzate vivranno la loro esperienza insieme ad altrettanti 13 uomini single. Solo al termine del ventunesimo giorno avranno la risposta alla domanda che li ha spinti a partecipare.

Temptation Island 2019 torna il falò. TEMPTATION ISLAND 2019 NEWS

Le giornate all’interno del resort saranno caratterizzate da relax e divertimento, tra la vita nel villaggio, visite culturali alla scoperta di bellezze incontaminate, sport e lunghe chiacchierate con nuovi amici. Ma, a scandire le tappe salienti a “Temptation Island”, sarà un appuntamento fisso, ovvero, il Falò. I protagonisti davanti al falò avranno l’opportunità di vedere estratti significativi della vacanza “forzata” che sta compiendo il proprio partner. In questo frangente le coppie avranno modo di capire se quello che scatta, vivendo da “separati”, sia più il desiderio di ritrovarsi il prima possibile o se invece prevarrà la voglia di libertà.

Temptation Island 2019, la domanda al falò. TEMPTATION ISLAND 2019 NEWS

Il viaggio di ogni coppia in gioco a Temptation Island 2019 terminerà davanti all’ultimo falò, dove dovranno rispondere alla domanda cruciale di Filippo Bisicglia: “Vuoi uscire da qui con la persona con cui sei arrivato/a?”.

Temptation Island 2019, le sei coppie

- Katia Fanelli e Vittorio Collina;

- Jessica Battistello e Andrea Maddalena;

- Sabrina Martinengo e Nicola Tedde;

- Ilaria Teolis e Massimo Colantoni;

- Cristina Incorvaia e David Scarantino (ex Trono Over di Uomini e Donne);

- Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco.