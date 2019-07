Temptation Island 2019, Katia sbotta: "Vittorio...". TEMPTATION ISLAND NEWS

TEMPTAION ISLAND QUINTA PUNTATA. ULTIMO INFUOCATO FALO' PER 3 COPPIE E TUTTE LE NEWS

Temptation Island 2019, lunedì 22 luglio, in prima serata su Canale 5, quinta puntata attesissima con la resa dei conti per tre coppie. Ecco tutte le news sulla quinta puntata del docu-reality.

Temptation Island 2019, Katia sbotta: "Vittorio lasciami!" Vittorio sarà andato oltre con la single Vanessa?

Temptation Island 2019, 3 COPPIE ALLA RESA DEI CONTI FINALE.

Lunedì 22 luglio, in prima serata su Canale 5, quinta puntata attesissima di Temptation Island 2019, il docu-reality dei sentimenti, condotto da Filippo Bisciglia che si è confermato, anche nella quarta puntata, leader indiscusso degli ascolti tv. Per Katia e Vittorio, Ilaria e Massimo, Sabrina e Nicola, le tre coppie di Temptation Island 2019 è arrivato il momento della resa dei conti. Nella quinta puntata, infatti, per loro ci sarà l'ultimo infuocato falò prima del confronto finale. Tra dichiarazioni importanti, dubbi, lacrime, promesse e vicinanze speciali, i fidanzati e le fidanzate, avranno forse la risposta alla domanda che li ha spinti a partecipare al programma.

Temptation Island 2019, Ilaria reagisce così agli ultimi video su Massimo prima del falò.

Temptation Island 2019, SABRINA: LACRIME A TELECAMERE SPENTE.

Temptation Island 2019, KATIA SHOW BALLA E CANTA IN GIARDINO.

ASCOLTI TV, TEMPTATION ISLAND 2019 STRAVINCE LA GUERRA DELL'AUDITEL

Temptation Island 2019 su Canale 5 stravince negli ascolti tv. Il prime time del lunedì porta 3.953.000 spettatori pari al 23.3% di share al docu-reality di Mediaset. Dietro a Temptation Island, al secondo posto su Rai1 'Parigi a tutti i costi', visto da 2.943.000 spettatori con il 14.1% di share. Terzo piazzamento su Rai3 per 'Before i go to sleep' con 1.191.000 spettatori e il 5.5% di share.

Temptation Island 2019 quarta puntata: ADDII E COLPI DI SCENA!

La quarta puntata di Temptation Island 2019 regala colpi di scena e momenti forti. Dall'addio tra Jessica e Andrea a David e Cristina che escono insieme (dopo un falò di confronto molto intenso). Sabrina e Nicola sono sempre più vicini ai loro tentatori. Ecco i momenti principali di Temptation Island 2019.

TEMPTATIONS ISLAND 2019, MOMENTI DI 'ESAURISMO'

Temptation Island 2019 Jessica e Andrea si dicono addio durante il falò

A Temptation Island 2019 Jessica ha accettato il falò di confronto chiesto dal fidanzato Andrea. Poi la coppia ha deciso, di comune accordo, di non voler continuare la loro relazione e di abbandonare il programma separati. I due, che avrebbero dovuto sposarsi, hanno annullato il matrimonio e avevano poi partecipato al reality di Canale 5. Jessica proprio nell'ultimo falò ha detto di provare dei sentimenti per il single Alessandro con cui ha condiviso momenti di intimità e complicità.

Temptation Island 2019, Sabrina e Nicola sempre più vicini ai lori tentatori

Sabrina e Nicola sono sempre più lontani. Usciranno insieme o no da questa edizione di Temptation Island 2019? I dubbi ci sono. Sabrina subisce il fascino del tentatore Giulio ("lo avrebbe baciato da subito"), Nicola sembra preso dalla single Maddalena. "E' il momento di prendere in mano la mia vita", dice lui. "Li vedo bene insieme", osserva Sabrina. Quest'ultima crede che Nicola faccia certe cose solo per ripicca, al contrario invece vede la tentatrice molto presa dal suo uomo.

Temptation Island 2019, il balletto di 'fotonico' di Katia

Temptation Island 2019, Katia elimina il single Giovanni, ma...

Katia elimina il single Giovanni, ma subito dopo... Riuscirà a capire davvero cosa vuole? #TemptationIsland pic.twitter.com/vsfgWHbXcG — Temptation Island (@TemptationITA) 15 luglio 2019

Temptation Island 2019, Massimo piange: "Mi manca Ilaria"

Massimo in lacrime si rende conto che sente la mancanza di Ilaria e... #TemptationIsland pic.twitter.com/2JJVwF09ug — Temptation Island (@TemptationITA) 15 luglio 2019

Temptation Island 2019 NEWS PRIMA DELLA QUARTA PUNTATA

Temptation Island 2019, DUE FALO', RESA DEI CONTI NEL VILLAGGIO.

Lunedì 15 luglio, in prima serata su Canale 5, quarto appuntamento con Temptation Island 2019, il programma, condotto da Filippo Bisciglia, leader incontrastato degli ascolti tv da tre settimane. La quarta puntata del docu-reality dei sentimenti, come anticipato nei giorni scorsi (vedi sotto) entra subito nel vivo con una serie di eventi straordinari. In particolare, ci saranno ben due falò di confronto immediato.

Temptation Island 2019, Andrea e Jessica, ma non solo...

A Temptation Island 2019 riflettori su due coppie dunque. Oltre ad Andrea Maddalena, che abbiamo lasciato in attesa di capire se la fidanzata Jessica Battistello questa volta accetterà finalmente di incontrarlo, qualcun altro chiederà un falò di confronto anticipato… Chi si ritroverà al falò per la verifica finale? Tra sentimenti contrastanti, delusioni e conferme, le coppie all’interno dei due villaggi sono sempre più in balia del mare di emozioni che si scatenano a Temptation Island 2019.

Temptation Island 2019, KATIA PIANGE DISPERATA.

Grande attesa a Temptation Island 2019 per vedere la reazione di Katia nei confronti di Vittorio. Il feeling tra il ragazzo e la single Vanessa Cinelli ha sconvolto la bionda fotonica, che si è messa a piangere disperata dopo aver visto un incontro tra Vittorio e Vanessa. Cosa accadrà ora? Chiederà lei il falò di confronto o tornerà sui suoi passi?

Temptation Island 2019, Ilaria chiederà il falò?

SPOILER: Ilaria sembra aver preso una decisione drastica! Chiederà il falò di confronto immediato? #TemptationIsland pic.twitter.com/ZQn7We6NKw — Temptation Island (@TemptationITA) 14 luglio 2019

Temptation Island 2019, COSA HA VISTO DAVID?

Spoilerissimo! David non riesce proprio a credere ai suoi occhi, la quarta puntata di #TemptationIsland segnerà un punto di svolta per la coppia? pic.twitter.com/IshXFYNzJo — Temptation Island (@TemptationITA) 13 luglio 2019

Temptation Island 2019, FALO' A SORPRESA: DUE COPPIE ALLA RESA DEI CONTI!

TEMPTATION ISLAND 2019 regala due nuovi colpi di scena dopo Arcangelo e Nunzia. Altre due coppie del docu-reality di Canale 5 sono pronte a rivedersi per il faccia a faccia finale. Andrea Maddalena ha chiesto di confrontarsi con Jessica Battistello, dopo aver visto il suo comportamento con il tentatore. "Forse ho esagerato" ha confidato lei a Katia Fanelli. Si arriverà a un chiarimento nella coppia al momento del confronto? La sorpresa intanto è che un'altra coppia si rivedrà al falò. La situazione sin qui vede la 'fotonica' Katia spiazzata da Vittorio (incantato dal fascino di Vanessa Cinelli) ed è crollata in lacrime. Ilaria Teolis e Massimo Colantoni sembrano lontani, ognuno sempre più preso dal proprio provocatore. Tra Sabrina Martinengo e Nicola Tedde c'è il tentatore Giulio. Anche Cristina Incorvaia è lontana da David Scarantino e ha persino fatto una scenata di gelosia al tentatore Sammy. Ma quale sarà la seconda coppia di Temptation Island 2019 che finirà davanti al falò? Ancora qualche giorno di attesa e poi si saprà...

Temptation Island 2019, la reazione della 'fotonica' Katia.

⚠️SPOILER ALERT: Nella quarta puntata accadrà di TUTTO... Vedremo Katia come non l'abbiamo MAI vista! #TemptationIsland pic.twitter.com/u0gpirTcLT — Temptation Island (@TemptationITA) 11 luglio 2019

Temptation Island 2019, VANESSA CINELLI TENTATRICE CHE INCANTA VTTORIO!

A Temptation Island 2019 riflettori su Vanessa Cinelli. Una tentatrice che in queste prime puntate ha stregato Vittorio Collina, arrivato in coppia con la 'fotonica' Katia Fanelli, che ha provato a strapparle un bacio. “Sento un po’ di fastidio – ha commentato Katia durante il falò con le altre fidanzate e Filippo Bisciglia -, ed è palese, credo. Io questo Vittorio innamorato non lo vedo. Sono entrata qui con i dubbi ma a questo punto secondo me i dubbi li ha anche lui, perché lo vedo anche lui bello sveglio”. E ancora: “Non me l’aspettavo. Come ho sempre detto, merita veramente una donna che provi un forte sentimento per lui. L’ho voluto portare io qua. Ho visto il video, ma non sento tutta questa rabbia”.

Temptation Island 2019, CHI E' VANESSA CINELLI, LA TENTATRICE CHE INCANTA VTTORIO!

Molti telespettatori di Temptation Island 2019 sono rimasti incantati dalla bellezza di Vanessa, 31enne romana - sorella di Antonio Cinelli (centrocampista del Vicenza che ha militato con un passato nella Primavera della Lazio) alla sua prima apparizione televisiva, che in passato ha fatto molti shooting fotografici, è apparsa in campagne di moda e in passato ha vinto diverse gare di fitness. Vanessa Cinelli è forte su Instagram, (oltre 31 mila seguaci) e prima di entrare a Temptation Island 2019 ha gestito insieme alla sorella gemella, un bed and breakfast: il Twins (vicino alla stazione Termini).

Temptation Island 2019 COLPO DI SCENA CLAMOROSO PER LA COPPIA NUNZIA-ARCANGELO!

Lunedì 8 luglio, in prima serata su Canale 5, torna il terzo attesissimo appuntamento con Temptation Island 2019, il docu-reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia che, nelle prime due puntate ha registrato ascolti record, confermandosi l'appuntamento televisivo dell'estate.

L'ANTICIPAZIONE - Dopo i dubbi e la delusioni seminati la settimana scorsa, questa è una puntata di Temptation Island 2019 è ricca di conseguenze inaspettate. Un grosso colpo di scena già all’inizio: Nunzia e Arcangelo, dopo il falò di confronto anticipato nel quale hanno deciso di abbandonare la trasmissione separati, potrebbero regalare nuove emozioni al pubblico. Nunzia infatti, forse presa dai rimorsi, ha chiesto di incontrare nuovamente il suo ormai ex fidanzato in un confronto straordinario per tentare di ricucire con lui.

ECCO COM'E' ANDATA - «Non sto qui per giudicarti come ho sempre fatto - ha detto Nunzia ad Arcangelo nel corso della puntata di Temptation Island 2019 - sono qui perchè questi giorni mi sono serviti più che quelli nel villaggio. Ho capito che per come ero diventata era giusto che tu pensassi che il sentimento fosse diminuito. Ho capito che ero sempre pronta a fare la guerra. Stasera facciamo il gioco della verità».

Arcangelo risponde. «La verità è che tu non meriti chi sono io. Quello che hai visto è un uomo di m**da. In tutti questi anni mi sono sforzato ma non riuscirò mai a renderti felice. Mi sono rotto di non farti mai stare bene. Tu non puoi vivere pensando a me, ma io sono questo e non vado bene per te. Siamo arrivati ad un punto che non posso farti soffrire più. Quello che hai visto mi ha fatto stare male». Nunzia spiega ad Arcangelo. «Apprezzo tanto le tue parole, non me l'aspettavo. Non mi sono comportata più come una fidanzata che capiva un fidanzato, ma ero un giudice». Arcangelo interrompe Nunzia: «io ti devo stare lontano. Sei la compagna perfetta, ma perchè ti devo maltrattare?». Nunzia insiste, ma Arcangelo non cambia idea. «Nunzia allora non hai capito il mio discorso e non è insieme. Bisogna essere reali nella vita, la strada più facile è quella della bugia, ma io faccio un passo indietro. Voglio tu sia felice. Ora come ora ti farei solo del male, devo sparire». Arriva la domanda di rito di Filippo Bisciglia: «Arcangelo come vuoi uscire di qui?». Arcangelo non vuole uscire con Nunzia. Lei lo abbraccia e gli chiede di uscire insieme. Arcangelo è deciso e va via. Nunzia non si arrende lo bacia. «Tu sei forte, dagli e datti anche tu una possibilità», dice Filippo Bisciglia a Nunzia.

TEMPTATION ISLAND 2019, Andrea chiede il secondo falò di confronto alla fidanzata Jessica

“Voglio assolutamente parlare con lei” Andrea chiede il secondo falò di confronto immediato alla sua fidanzata Jessica. Secondo voi accetterà di incontrarlo? #TemptationIsland pic.twitter.com/szXM0R9R0i — Temptation Island (@TemptationITA) 8 luglio 2019

TEMPTATION ISLAND 2019, Sabrina si sbilancia col single Giulio... VIDEO TEMPTATION ISLAND

Proposte davvero compromettenti! Sabrina si sbilancia col single Giulio... #TemptationIsland pic.twitter.com/k7YUjqzJU0 — Temptation Island (@TemptationITA) 8 luglio 2019

TEMPTATION ISLAND 2019, Cristina fa una scenata di gelosia al single Sammy! Come la prenderà David?

Cristina fa una scenata di pura gelosia al single Sammy! Come la prenderà David? #TemptationIsland pic.twitter.com/z7JEJuYrqi — Temptation Island (@TemptationITA) 8 luglio 2019

TEMPTATION ISLAND 2019 NEWS PRIMA DELLA PUNTATA

Temptation Island 2019, aria di tempesta per Ilaria e Massimo e per Katia e Vittorio.

Aria di tempesta in Temptation Island 2019 anche per Ilaria e Massimo e per Katia e Vittorio. Il loro viaggio nei sentimenti subirà una brusca virata e le conseguenze metteranno a dura prova i loro equilibri. Intanto, Sabrina, fidanzata di Nicola, di 12 anni più giovane di lei, sembra essere sempre più interessata al single Giulio. David continua a domandarsi quanto sia forte il sentimento di Cristina nei suoi confronti e, probabilmente, nel corso di questa puntata, arriverà ad avere qualche risposta in più.

Temptation Island 2019, Jessica e Andrea: la situazione.

E infine a Temptation Island 2019 Jessica e Andrea: la coppia di mancati sposini vede Jessica sempre più vicina al single Alessandro mentre nell’altro villaggio Andrea è speranzoso di un ripensamento della fidanzata ma vedrà nuovamente dei video importanti. Richiederà un nuovo falò di confronto? E soprattutto, questa volta lei accetterà di incontrarlo?

Temptation Island 2019, le coppie.

Sono 6 le coppie che hanno affrontato i 21 giorni di separazione a Temptation Island per capire se il loro è vero amore.

Il viaggio di ogni coppia termina davanti all’ultimo falò, quando i protagonisti dovranno rispondere alla domanda cruciale di Filippo Bisciglia: “Vuoi uscire da qui con la persona con cui sei arrivato/a?”.

- Katia Fanelli e Vittorio Collina;

- Jessica Battistello e Andrea Maddalena;

- Sabrina Martinengo e Nicola Tedde;

- Ilaria Teolis e Massimo Colantoni;

- Cristina Incorvaia e David Scarantino (ex Trono Over di Uomini e Donne);

- Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco.