Temptation Island 2019, video segreto per Andrea. TEMPTATION ISLAND 2019 NEWS

Temptation Island 2019, video segreto per Andrea.

Temptation Island 2019, riflettori su Jessica e Andrea. I due sono arrivati sull'isola del docu-reality di Canale 5 dopo che la ragazza aveva fatto saltare il matrimonio già organizzato. E quasi subito Jessica ha trovato un certo feeling con il tentatore Alessandro Zarino. Andrea ha visto un paio di video che già lo hanno segnato. In una clip diffusa sui social, che anticipa la seconda puntata di Temptation Island, si vede Filippo Bisciglia che fa sapere ad Andrea di un terzo video ancora da vedere. Il parrucchiere di Padova è molto preoccupato. Filippo Biscigli gli spiega di non averglielo mostrato prima perché al falò, già dopo le prime due visioni, il ragazzo era molto provato. Ma è giusto che lui sappia. Cosa ci sarà nel video che sarà mostrato ad Andrea?

⚠ Attenzione contiene SPOILER seconda puntata. Ad Andrea accade una cosa mai successa in 6 edizioni di #TemptationIsland! pic.twitter.com/Pjex8njEnZ — Temptation Island (@TemptationITA) 26 giugno 2019

Temptation Island 2019, Ilaria in lacrime per Massimo e Federica.

Ilaria piange per il fidanzato Massimo a Temptation Island 2019. La ragazza deve vedere le immagini del suo compagno mentre corteggia e massaggia la single Federica Lepanto. Tra abbracci e coccole, il ragazzo e l'ex vincitrice del Grande Fratello sembrano aver trovato un certo feeling. “Non mi merita. Io ho bisogno di un uomo che mi faccia ridere, che mi ami dalla mattina alla sera. Massimo non lo fa”, lo sfogo di Ilaria dopo aver visto la clip su Massimo e Federica. E scoppia in lacrime.

Temptation Island 2019, FEDERICA LEPANTO DAL GF (VINTO) A TENTATRICE DI MASSIMO!

Sull'isola di Temptation Island 2019 riflettori su Federica Lepanto, ex vincitrice del "Grande Fratello", che, nel docu-relity di Canale 5, è tentatrice e pare già aver individuato la "preda". Federica è entrata subito in sintonia con Massimo e la vicinanza tra i due non è affatto piaciuta alla fidanzata Ilaria. Massimo e Ilaria stanno insieme da due anni e mezzo: una relazione che si è complicata con la convivenza di un anno fa. Massimo ha confessato di non sentirsi più libero in casa mentre Ilaria non è sicura che sia abbastanza maturo per poter pensare ad un futuro insieme. E qui, a Temptation Island 2019, entra in gioco Federica Lepanto: nel villaggio dei fidanzati lei e Massimo si godono l'idromassaggio abbracciati. Baci e carezze senza dare troppo peso alle telecamere. "Proprio Massimo mi doveva capitare? Non pensavo che mi potesse piacere qualcuno qui dentro", ha confessato ad Arcangelo mostrando lei stessa di esser sorpresa della piega che hanno preso le cose. "Lei gli piace, lo vedo da come si comporta", ha detto Ilaria di Federica dopo aver visto il video.

TEMPTATION ISLAND 2019 NEWS PRIMA DELLA PUNTATA NUMERO 1

Temptation Island 2019 su Canale 5 con Filippo Bisciglia.

Temptation Island 2019, ci siamo. L’amore che sto vivendo è davvero quello che voglio? Questa è la domanda a cui cercano di dare risposta le coppie non sposate e senza figli in comune, che chiedono di partecipare a Temptation Island 2019, il docu-reality in onda da lunedì 24 giugno in prima serata su Canale 5. A guidare il racconto di questa sesta edizione sarà come al solito Filippo Bisciglia. Sarà lui a raccogliere le sensazioni, i sentimenti, i mutamenti e le scoperte che le sei coppie compiranno attorno alla circumnavigazione della loro storia di coppia.

Temptation Island 2019 cast, le sei 6 coppie.

Abbandonata la vita frenetica di tutti i giorni, i doveri e le responsabilità, 6 coppie in gioco a Temptation Island 2019 – Arcangelo e Nunzia, Jessica e Andrea, Sabrina e Nicola, Ilaria e Massimo, Katia e Vittorio, David e Cristina - vivranno, per 21 giorni consecutivi, divise all’interno del villaggio e isolate dal resto del mondo. Da una parte, i fidanzati trascorreranno il loro tempo in compagnia di 13 donne single, dall’altra, le fidanzate vivranno la loro esperienza insieme ad altrettanti 13 uomini single. Solo al termine del ventunesimo giorno avranno la risposta alla domanda che li ha spinti a partecipare.

Temptation Island 2019 torna il falò.

Le giornate all’interno del resort saranno caratterizzate da relax e divertimento, tra la vita nel villaggio, visite culturali alla scoperta di bellezze incontaminate, sport e lunghe chiacchierate con nuovi amici. Ma, a scandire le tappe salienti a “Temptation Island”, sarà un appuntamento fisso, ovvero, il Falò. I protagonisti davanti al falò avranno l’opportunità di vedere estratti significativi della vacanza “forzata” che sta compiendo il proprio partner. In questo frangente le coppie avranno modo di capire se quello che scatta, vivendo da “separati”, sia più il desiderio di ritrovarsi il prima possibile o se invece prevarrà la voglia di libertà.

Temptation Island 2019, la domanda al falò.

Il viaggio di ogni coppia in gioco a Temptation Island 2019 terminerà davanti all’ultimo falò, dove dovranno rispondere alla domanda cruciale di Filippo Bisicglia: “Vuoi uscire da qui con la persona con cui sei arrivato/a?”.

Temptation Island 2019, le sei coppie

- Katia Fanelli e Vittorio Collina;

- Jessica Battistello e Andrea Maddalena;

- Sabrina Martinengo e Nicola Tedde;

- Ilaria Teolis e Massimo Colantoni;

- Cristina Incorvaia e David Scarantino (ex Trono Over di Uomini e Donne);

- Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco.