TEMPTATION ISLAND VIP 2: PAGO DOPO L'ADDIO CON SERENA TORNA SUI SOCIAL E RIPARTE DA...

TEMPTATION ISLAND VIP 2: PAGO DOPO L'ADDIO CON SERENA TORNA SUI SOCIAL E RIPARTE DALLA FAMIGLIA. TEMPTATION ISLAND VIP 2 NEWS

Temptation Island Vip 2 è finito e con esso anche la storia d'amore di 7 anni tra Pago e Serena Enardu. Il cantante, tornato sui social, ha ricevuto l'affetto di famiglia e dei follower. La sorella Nunu gli ha postato un messaggio molto dolce su Instagram: "Fratello mio, ho sempre saputo che persona meravigliosa tu fossi... un'anima nobile, sensibile, rara! Ora lo sa anche tutta Italia, sono orgogliosa di essere tua sorella". E lui ha risposto: "La mia sorellina come sempre mi colpisce lì, nel profondo, dove ogni tanto mi avete visto scavare e dove sta la mia di verità. La mia vita, la mia famiglia, quella che mi conosce veramente da sempre e che mi amerà per sempre, qualunque cosa accada. Quando si tratta di me è di loro che si tratta... perché le tue parole sono le loro sorellina, quelle che mi fanno piangere si...ma di gioia".. Pago ha ringraziato i suoi follower: "Mi ero ripromesso di non emozionarmi più di fronte alle migliaia di belle parole che state continuando a scrivermi da quando è cominciato il mio viaggio, anche perché ho già pianto abbastanza. Poi vorrei dire che i vostri messaggi non è che siano poi così tanti… nooooo…sono solo molti, ma molti ma molti e ancor di più, così tanto che non potete nemmeno immaginare”. Un'ondata di affetto nei suoi confronti: "Io? Non potevo immaginarlo, come l’affetto smisurato nei mie confronti, come se ognuno di voi (ed ora siete tantissimi) si fosse messo in viaggio insieme a me, soffrendo insieme a me! Non posso che dire GRAZIE proprio ad ognuno di voi, grazie di vero cuore e che Dio vi benedica tutti”.

TEMPTATION ISLAND VIP 2 - PAGO-SERENA, ALEX BELLI-DELIA, GABRIELE-SILVIA: ECCO COM'E FINITA TEMPTATION ISLAND VIP 2019

Temptation Island Vip 2 si è chiusa con la sesta e ultima puntata che ha riservato molte sorprese. Gabriele prima ha lasciato Silvia (che ha avevamo mostrato feeling con un corteggiatore) poi ci ha ripensato: "Esco con lei anche se non lo merita". Alex Belli e Delia Duran sono usciti dal reality insieme: "L'amore vince su tutto". Serena Enardu lascia il falò da single: "Amo Pago ma non come si ama un fidanzato".

TEMPTATION ISLAND VIP 2 FALO' PAGO-SERENA ENARDU: "LA VERITA'". Temptation Island Vip 2019 news

Falò decisivo per Serena Enardu e Pago nella puntata conclusiva di Temptation Island Vip 2: "Mi devi dire la verità. Vuoi uscire con me? Non vuoi uscire con me? Io poi ti risponderò. Devi dirmi la verità", dice Pago a Serena (vedi la clip completa qua sotto). Sarà happy end o no per la coppia che si ama da oltre sei anni e mezzo? Le risposte arriveranno nella sesta e conclusiva puntata di Temptation Island Vip 2019 in onda su Canale 5.

TEMPTATION ISLAND VIP 2, DELIA DURAN-ALEX BELLI AL FALO'. Temptation Island Vip 2 news

Alex Belli e Delia Duran al falò: Temptation Island Vip 2 chiude la sua stagione (molto positiva negli ascolti tv) con il confronto tra i due in onda nel corso della sesta puntata. Ecco come ci arrivano in questi due video di anticipazione diffusi sul profilo Instagram del docu-reality di Canale 5. In uno si vede Delia Duran ballare un tango con la rosa rossa in bocca assieme al single Riccardo. «Andiamo a fare sto ca..o di falò che mi sono rotto i co….oni. Dai su, forza e coraggio», dice Alex Belli dopo aver visto il filmato. Nel secondo Delia Duran in lacrime si sfoga con Serena Enardu: “Io a Riccardo non gli ho mai fatto questo – mima un bacio sul collo – te lo giuro, mai! C’è stato sempre un limite!”. E Serena le risponde che... GUARDA I DUE VIDEO DI TEMPTATION ISLAND VIP 2

TEMPTATION ISLAND VIP 2 RESA DEI CONTI NEI 3 FALO' ALL'ULTIMA PUNTATA. Temptation Island Vip 2 news

Temptation Island Vip 2 all'ultima puntata. Lunedì 14 ottobre, in prima serata su Canale 5 Alessia Marcuzzi conclude il viaggio nei sentimenti di questa seconda fortunatissima edizione di Temptation Island Vip 2019. Ci siamo lasciati lunedì scorso nel pieno dell’incontro tra Pago e la bella compagna Serena Enardu, ci sarà un happy end per la coppia che si ama da oltre sei anni e mezzo? E poi… Gabriele Pippo e la studentessa Silvia Maturani avranno le idee più chiare sulla loro relazione? Infine, Alex Belli e la bellissima influencer Delia Duran sono pronti ad affrontare le loro gelosie davanti all’ultimo falò di confronto? Le risposte arriveranno nella sesta e conclusiva puntata di Temptation Island Vip 2.

TEMPTATION ISLAND VIP 2, SERENA E PAGO ADDIO? UN POST RACCONTA CHE... Temptation Island Vip news

Il falò tra Serena Enardu e Pago è uno dei temi caldissimi di Temptation Island Vip 2. La quinta puntata ha lasciato la suspance tra i fans del docu-reality di Canale 5, la sesta puntata darà la sentenza. Intantro però una stories di Gabriele Parpiglia (collaboratore di Maria De Filippi e autore di Temptation Island Vip) ha fatto riflettere molti follower: “Difficilmente mi sono trovato nella situazione di non riuscire a fare un post immediato. Ma dopo aver visto e pianto con Pago e Serena Enardu credo che ognuno di noi abbia fatto un viaggio dentro ogni singola parola o situazione da loro raccontata. E credo che a volte chi lascia…soffra di più. Per star bene forse prima bisogna star male. Altrimenti si rischia l’eterna dannazione”. Pago e Serena si lasceranno - chiudendo una storia lunga sei anni - nel falò di Temptation Island Vip 2? La risposta la darà la sesta puntata in onda lunedì 14 ottobre.

Temptation Island Vip 2: Pago-Serena Enardu, bufera. TEMPTATION ISLAND VIP 2019 NEWS

Temptation Island Vip 2 si avvicina al gran finale. Momento molto difficile tra Pago e la compagna Serena Enardu che si ritrovano dopo oltre venti giorni per il confronto finale. "Come fai ad avere un comportamento del genere pensando che il tuo fidanzato dall'altra parte sta male? - dice Pago - Confondi sempre la libertà con la mancanza di rispetto". Serena Enardu replica: "Tu non ti sei chiesto perché mi sono comportata in questo modo. Io voglio un uomo, tu quando rientri non mi chiedi mai come sto o come va a casa". Pago attacca: "Siamo venuti qui per metterci in gioco, ma io volevo vedere una Serena che faceva un certo tipo di percorso, non una che si attaccava a un ragazzino". Il finale del falò tra Pago e Serena verrà mandato nella sesta puntata di Temptation Island Vip 2 in onda su Canale 5 lunedì 14 ottobre.

Temptation Island Vip 2, Gabriele Pippo contro Silvia: "Non entra più in casa mia"

"Io non stimo Silvia, non la amo. Non si può amare una donna così, io non la augurerei a nessuno", le dure parole di Gabriele Pippo nel corso della quinta puntata di Temptation Island Vip 2. La fidanzata Silvia Maturani ha baciato a stampo il single Valerio durante il gioco "obbligo o verità". Silvia Maturani in un secondo momento si è pentita del gesto. Ma Gabriele Pippo dice ad Alessia Marcuzzi: "Lei è attratta da questo ragazzo, sia fisicamente che mentalmente Si deve vergognare per quello che ha fatto. I miei genitori e i miei amici ci stanno guardando, lei non può più entrare in casa mia". Al falò delle fidanzate, Silvia è molto giù: "In questi video lo vedo veramente felice, ha anche trovato una persona con cui si sente complice. Forse non siamo davvero fatti per stare insieme".

Temptation Island Vip 2, Alex Belli lascia il falò per raggiungere Delia Duran. TEMPTATION ISLAND VIP 2 NEWS

Nel corso della quinta puntata di Temptation Island Vip 2, Alex Belli ha seguito dal falò il feeling tra la sua compagna Delia Duran e il single Riccardo. L'attore a un certo punto si alza e prova a raggiungere il villaggio delle fidanzate. Ma viene bloccato dagli uomini della sicurezza. "Scusami ma non ce la faccio, non lascio la donna in queste condizioni qua", dice ad Alessia Marcuzzi una volta tornato a sedersi.

TEMPTATION ISLAND VIP 2, ALEX BELLI GUARDA I VIDEO DI DELIA DURAN. TEMPTATION ISLAND VIP 2019 NEWS

Temptation Island Vip 2 quinta puntata: 3 coppie rimaste. TEMPTATION ISLAND 2019 NEWS

Lunedì 7 ottobre, in prima serata su Canale 5 il quinto avvincente appuntamento con Temptation Island Vip 2019 che si avvicina alla fine di questa fortunata seconda edizione. Sono ancora tre le coppie rimaste: il cantautore Pago e la bella compagna Serena Enardu, il dj-producer Gabriele Pippo e la studentessa Silvia Maturani e l’attore e modello Alex Belli con Delia Duran, modella e influencer. Ognuno di loro sta mettendo alla prova il proprio amore, siamo quasi alla resa dei conti… cosa ci riserveranno i prossimi falò di Temptation Island Vip 2? Cosa risponderanno alla fatidica domanda di Alessia Marcuzzi: ”Uscite dal programma insieme o separatamente?”.

TEMPATION ISLAND VIP 2, DELIA DURAN E IL SINGLE RICCARDO: "MI LEVO LA MAGLIETTA". TEMPTATION ISLAND 2019 NEWS

TEMPTATION ISLAND VIP 2, BACIO O NON BACIO? SI GIOCA A OBBLIGO O VERITA'... TEMPTATION ISLAND VIP 2019 NEWS

Temptation Island Vip 2, Pago in lacrime e Serena in acqua col single.. TEMPTATION NEWS

Serena Enardu e Pago al centro degli ultimi spoiler in vista della prossima puntata di Temptation Island Vip 2. Lei in queste settimane ha trovato un'ottima sintonia con il single Alessandro. Ed eccoli mentre sono impegnati in un lungo bagno romantico. Pago nel frattempo si dispera e ha paura di perdere Serena.

Temptation Island Vip 2, ANNA PETTINELLI: "La verità sul mio rapporto con Stefano dopo Temptation Island"

Anna Pettinelli e Stefano Macchi sono usciti da Temptation Island Vip 2. Ma cos'è successo alla coppia dopo l'happy end del falò visto nella quarta puntata del docu-reality di Canale 5? I fans possono stare tranquilli: la loro relazione è più forte che mai. "Non volevo buttare un amore di sei anni e ho preferito chiedere il falò anticipato", spiega Anna Pettinelli a Uomini e Donne Magazine. E ricorda i momenti difficili vissuti sull'Is Molus Relais. "Temptation ti ammazza, io sono stata male e ho sofferto tanto". E Stefano Macchi racconta la 'sua' Temptation Island Vip: "E' stato come se fossi tornato al liceo con gli amici e l’amichetta (la tentatrice Cecilia Zagarrigo, ndr)". Poi ammette: "Non avevo idea che Anna avrebbe pensato ad altro, guardandomi". Oggi la relazione tra Stefano Macchi e Anna Pettinelli procede a gonfie vele: "Il rapporto è ripartito con profondità e passione", racconta il 44enne a Uomini e Donne Magazine.

Temptation Island Vip 2, Anna Pettinelli perdona Stefano Macchi: "L'amore vero si capisce e si chiarisce" - Temptation Island Vip 2019 news

Anna Pettinelli show: falò interminabile nella quarta puntata di Temptation Island Vip 2 e happy end finale con il suo Stefano Macchi. "Io mi faccio la mia valigia e torno a casa", aveva detto prima di convincersi al confronto con il doppiatore e compagno (cinque anni e mezzo di love story). Anna Pettinelli aveva sofferto molto la vicinanza di Stefano Macchi con la single Cecilia. “Non pensa a come sto io qui, lui cerca continuamente il contatto fisico con la single” le parole di Anna Pettinelli che poi aveva chiesto di abbandonare Tempation Island Vip 2019 senza confronto. “Non riconosco più il mio Stefano”. E dopo aver visto altre clpi: “Che devo fare? Ha un’altra fidanzata! Non può passare ore e ore con questa e non pensare che io non veda”. “Voglio andare via”, le parole di Anna Pettinelli. Che però alla fine si è convinta ad andare al falò. “Ti sei fidanzato con Cecilia!”, gli ha detto la conduttrice radiofonica. Stefano: “Ma sei di fuori?”. Una discussione che porta al pianto di Anna Pettinelli. “I video del c…o li hai fatti solo tu”. “Non lo capisci che io ti lascio qui e torno a Roma da sola!”. Stefano le dice: “Mi spiace averti fatto del male”. Il clima si distende. "L'amore vero si capisce e si chiarisce" dice Anne Pettinelli fra le lacrime, mentre Stefano Macchi conferma deciso di voler abbandonare Temptation Island Vip 2 con lei. Happy end.

Temptation Island Vip 2, Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito lasciano l'Isola. Temptation Island Vip 2019 news

Sono due gli happy end nella quarta puntata di Temptation Island Vip 2. Oltre ad Anna Pettinelli e Stefano Macchi, anche Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito vivono un bel falò. Alessia Marcuzzi aveva mostrato video, dove si vedeva la fidanzata Chiara Esposito vicina al single Antonio Moriconi. Ma alla fine del filmato lei non ha dubbi e racconta tutto l'amore che prova per Simone: "Mi sono resa conto che nessuno dei single riesce a distrarmi dall'amore che provo per lui. Ho avuto la mia risposta". Lui è felicissimo: "Ho avuto la risposta che cercavo, è come dicevo io". Chiara si presenta sulla spiaggia di Temptation Island Vip 2019 e Simone le corre incontro per abbracciarla. "Se ho detto che l'avrei sposata è per questo. So che lei non mi farebbe mai del male, la conosco benissimo", spiega Simone Bonaccorsi ad Alessia Marcuzzi.

Temptation Island Vip 2, Serena Enardu: "Pago si preoccupa soltanto del sesso con me" - Temptation Island Vip 2019 news

Nella quarta puntata di Temptation Island Vip 2, Serena Enardu spiega di non essere gelosa del rapporto tra Pago e la single Valentina. "Con me certe cose non le fa. Mi piacerebbe che fosse lui a proporre certe cose come se ci fosse ancora un corteggiamento". Nella clip successiva Pago dice: "Ho sempre desiderato Serena, è lei che non desidera me. Ho pensato che ci fosse qualcun altro". E Serena Enardu replica: "È vero che non sono soddisfatta del mio lavoro. Ho avuto un'attività per sedici anni che ho chiuso e questo mi ha destabilizzato. Lui pretendeva che io fossi tranquilla ma io ho delle responsabilità dal punto di vista economico e lui ha sempre sminuito tutto. Lui mi ha mai detto che avrebbe pensato a me, ero io a dovermi occupare di lui. La casa è mia e tutto ciò che riguarda la casa spetta a me. Ho sempre dovuto fare da sola. Non ho mai chiesto niente, ho sempre pagato tutto da sola ma mi piacerebbe avere un uomo che pensa anche a questo. Lui si preoccupa solo di avere un approccio sessuale con me, ma quello viene dopo. Non mi sento di dire che non lo stimo, per lui provo ancora un sentimento non definito".

Temptation Island Vip 2 QUARTA PUNTATA: CHIARA ESPOSITO-SIMONE BONACCORSI, STA PER ACCADERE QUALCOSA. Temptation Island Vip 2019 news

Tempation Island Vip 2 arriva alla quarta puntata - in onda lunedì 30 settembre su Canale 5 - con molti nodi da sciogliere. E se Anna Pettinelli, lunedì scorso, dopo aver visto nuove immagini del fidanzato Stefano Macchi, ha chiesto il falò di confronto anticipato, nella coppia formata da Chiara Esposito e Simone Bonaccorsi qualcosa sta per accadere, sicuramente i due devono ancora riflettere sul futuro del loro rapporto d’amore. Come reagirà Pago ai reiterati video che mostrano la sua amata Serena Enardu allegra e spensierata vicina al single Alessandro? Alessia Marcuzzi, padrona di casa, per la quarta settimana consecutiva di Temptation Island Vip 2019, ci guida nel racconto di questo viaggio nei sentimenti.

Temptation Island Vip 2, Serena Enardu e Alessandro: la reazione di Pago. TEMPTATION ISLAND VIP 2019 NEWS

TEMPTATION ISLAND VIP 2, GABRIELE FRANCO VEDE IL VIDEO DI SILVIA. COME REAGIRA'?

Temptation Island Vip 2, Nathaly e Andrea: falò rovente. Ecco cos'è successo. TEMPTATION ISLAND VIP 2019 NEWS

Temptation Island Vip 2 al terzo appuntamento. Al centro della nuova puntata del docu-reality di Canale 5 soprattutto il falò di confronto tra Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti. La showgirl ha chiesto il confronto dopo un nuovo video del compagno con la tentatrice Zoe. Nathaly Caldonazzo non riesce a giustificare certi comportamenti, e dopo un altro filmato decide di andare via senza confrontarsi di nuovo col compagno. Alessia Marcuzzi tenta di far cambiare idea. "Alessia non posso guardarlo altrimenti vomito", ha risposto la showgirl che è andata via. Durante il confronto Andrea ippoliti si è arrabbiato per un ballo di Nathaly con un tentatore. Un atteggiamento duro che non è piaciuto ad Alessia Marcuzzi che è intervenuta: "Andrea mi sembra troppo forte la tua reazione", ma il 46enne non si è fermato e ha tirato in mezzo la stessa conduttrice di Temptation Island Vip 2 che ha tagliato corto: "Sei poco elegante".

TEMPTATION ISLAND VIP 2, ANNA PETTINELLI CAMBIA IDEA SUL FALO'. VIDEO TEMPTATION ISLAND VIP 2019

Temptation Island Vip 2019: Anna Pettinelli vedendo Stefano con la tentatrice Cecilia chiede un falò di confronto immediato. Poi, però ritira la sua richiesta.

TEMPTATION ISLAND VIP 2, SERENA ENARDU IN LACRIME. I CONSIGLI DI ANNA PETTINELLI. TEMPTATION ISLAND VIP 2019 NEWS



Temptation Island Vip 2, Nathaly e Andrea: falò della verità. Temptation Island Vip 2019 News

Attesissimo l’appuntamento con la terza puntata di Temptation Island Vip 2 il docu-reality di Canale 5 in onda lunedi 23 settembre in prima serata. Alessia Marcuzzi prosegue il viaggio dei sentimenti con le 5 coppie rimaste in gioco: Chiara Esposito e il suo bello d’Italia Simone Bonaccorsi; Anna Pettinelli con Stefano Macchi; il cantautore Pago e la bella Serena Enardu; la coppia appena sbarcata sull’isola formata da Gabriele Pippo e Silvia Maturani e l’affascinante Nathaly Caldonazzo con Andrea Ippoliti. Nathaly, in chiusura della seconda puntata, ha chiesto un falò di confronto stupita e delusa dal comportamento secondo lei poco consono del suo amato Andrea. Fortissime le reazioni emotive durante l’incontro tra la coppia che, separata da oltre due settimane, ripercorre attraverso le immagini i momenti più importanti vissuti nei due villaggi. Usciranno insieme?

Temptation Island Vip 2, ANNA PETTINELLI: RICHIESTA IMPROVVISA. TEMPTATION ISLAND VIP 2019 NEWS

Temptation Island Vip 2, Simone Bonaccorsi riceve una notizia... Temptation Island Vip 2019 News

TEMPTATION ISLAND VIP 2, GABRIELE PIPPO VISIBILIMENTE PROVATO. TEMPTATION ISLAND VIP 2019 NEWS

Temptation Island Vip 2, ZOE MALLUCCI TRA LA CALDONAZZO E ANDREA. Temptation Island Vip 2019 News

Nel corso della prima puntata di Temptation Island Vip 2 a Nathaly Caldonazzo sono stati mostrati alcuni video del fidanzato Andrea Ippolito e della tentatrice single Zoe Mallucci. In piscina i due sono molto vicini: "Mi fa male vedere certe cose. In questi giorni mi sono sentita male perché ho pensato di aver esagerato con alcuni miei comportamenti con i single". La showgirl per ora, comunque, non è convinta che lui sia davvero interessato alla single: "Lo conosco è so che molto vendicativo, sa essere molto cattivo... forse lo fa per questo. Per come sono fatta io, adesso andrei di là e spaccherei tutto. E' una delusione totale", ha detto a caldo Nathaly Caldonazzo ad Alessia Marcuzzi.

Temptation Island Vip 2, chi è Zoe Mallucci. Temptation Island Vip 2019 News

Chi è Zoe Mallucci che ha già incantanto molti telespettatori di Temptation Island Vip 2019? Ventenne modella romana, in televisione ha già preso parte a Ciao Darwin. E' studentessa in Scienze del Turismo all'Università La Sapienza e appassionata di fitness. Sui social il suo motto è “Life’s too short to stay brunette“ (“La vita è troppo breve per restare bruna“). E ora a Temptation Island Vip 2019 ha già preso le luci dei riflettori. C'è da scommettere che sarà grande protagonista in questa seconda edizione del docu-reality di Canale 5.

Temptation Island Vip 2, Ciro: fuga ed eliminazione. TEMPTATION ISLAND VIP 2019 NEWS

Temptation Island Vip 2019 regala già un colpo di scena: una coppia è già fuori. Ciro Petrone, attore di Gomorra il film, non ha resistito alla lontanza di Federica Caputo e ha raggiunto la fidanzata andando contro le regole del docu-reality di Canale 5. «Devi abbandonare il programma», ha detto Alessia Marcuzzi. Ma vediamo com'è andata.

Temptation Island Vip 2, Ciro eliminato. Arriva una nuova coppia. TEMPTATION ISLAND VIP 2019 NEWS

Subito nella prima puntata di Tempation Island Vip 2, Ciro Petrone aveva chiesto un falò ("Per me questi giorni sono stati infiniti. Non ce la faccio a stare senza di lei") con Federica Caputo. Alessia Marcuzzi comunica a Ciro che Federica ha scelto di non andare. L’attore di Gomorra il film torna al villaggio deluso. Il giorno successivo, Ciro Petrone decidendo di violare tutte le regole scappa verso il villaggio delle fidanzate. Pago prova a fargli cambiare idea, ma lui non ne vuole sapere e chiama ad alta voce Federica. Nessuno riesce a fermarlo: Ciro riabbraccia Federica. «Io non lo so quello che fai quando non ci sto, questa era la prova per dimostrarmi veramente il tuo cambiamento. Io esco con gli stessi dubbi con cui sono entrata», dice Federica in lacrime. Lunedì 16 settembre arriverà una nuova coppia a Temptation Island Vip 2019.

Temptation Island Vip 2, Er Faina chiede il falò. TEMPTATION ISLAND VIP 2019 NEWS

“Io la amo e voglio stare con lei, se lei non mi vuole parliamone subito”. Damiano Coccia detto ‘Er Faina’ chiede il falò con Sharon Macri. L'esito del confronto si conoscerà nella seconda puntata di Temptation Island Vip 2.

Temptation Island Vip 2, Pago dopo le parole di Serena. "Mi girano le palle"

"Mi girano le palle. Ha detto su di me cose bellissime ma stonano in bocca a una persona che si accontenta. Non ti rendo felice? Allora dobbiamo affrontare il problema. Se però lei non ha il coraggio di mettersi in discussione perché è una persona che si accontenta... non va bene", dice Pago dopo aver ascoltato il video Serena nel corso della prima puntata di Temptation Island Vip 2. "A me manca quella cosa in più che ci deve essere in un rapporto di coppia", aveva detto lei. Ecco qua sotto il video con le parole di Serana Enardu

TEMPTATION ISLAND 2019, LA REAZIONE DI NATHALY CALDONAZZO

Temptation Island Vip 2019 cast: CAMBIA UNA COPPIA? TEMPTATION ISLAND VIP 2 NEWS

Al via lunedì 9 settembre, in prima serata, su Canale 5 la prima imperdibile puntata della 2° edizione di Temptation Island Vip 2019. Al timone del programma della rete ammiraglia Mediaset, Alessia Marcuzzi accoglie nelle spiagge dorate dell’ Is Morus Relais in Sardegna le sei coppie Vip che hanno deciso di mettersi alla prova in questo straordinario viaggio antropologico per comprendere la profondita’ dei propri sentimenti. Alessia e’ pronta a raccontare ogni circostanza ed ogni frangente dei sommovimenti dell’anima dell’unico docu-reality che tratta i rapporti d’amore. C'è però un giallo: una coppia avrebbe abbandonato Temptation Island Vip 2 e sarebbe stata sostituita dal figlio di Pippo Franco e dalla sua fidanzata. Sarà vero? Non resta che aspettare la messa in onda della prima puntata. Le 6 coppie vip annunciate, come noto, sono le seguenti. Nathaly Caldonazzo con il fidanzato Andrea Ippoliti, il cantautore Pago con l’ex tronista Serena Enardu, l’attore napoletano Ciro Petrone con la fidanzata Federica Caputo, il più bello d’Italia Simone Bonaccorsi con la prof. de “L’Eredità” Chiara Esposito, il re del web Damiano Coccia detto “Er Faina” con la fidanzata Sharon Macrì e la conduttrice tv e radiofonica Anna Pettinelli con il fidanzato attore Stefano Macchi.

Temptation Island Vip 2019 Anna Pettinelli super star: 'sergente di ferro'

Temptation Island Vip 2019, IL BALLO DI CHIARA ESPOSITO E IL TENTATORE VALERIO. TEMPTATION ISLAND VIP 2 NEWS

A Temptation Island Vip 2019 vanno in onda sguardi di intesa tra Chiara Esposito e Valerio... Come reagirà il fidanzato Simone Bonaccorsi (eletto il più bello d’Italia nel 2018)? La 21enne (ex prof de l'Eredità e sesta a Miss Italia 2016) e il tentatore sono protagonisti di un ballo. "Grazie per i voti alti di prima", dice lui (poco prima c'era stata una sfilata). "Sono stata totalmente obiettiva", risponde Chiara Esposito. "Sei molto gentile", le parole di Valerio, E la soubrette: "E tu sei molto dolce". E poi... GUARDA IL VIDEO.

Temptation Island Vip 2019, Ciro Petrone scappa dal villaggio dei fidanzati. Temptation Temptation Island Vip 2019 news

"Reazione shock: Ciro Petrone scappa dal villaggio dei fidanzati! Tenetevi pronti perché il 9 settembre è vicino...". E' il post sulla pagina Instagram di Temptation Island Vip 2019 che sta per partire su Canale 5. Cosa sarà successo con la fidanzata Federica Caputo? Quest'ultima aveva raccontato di quando circa otto mesi fa ha scoperto che l'attore di "Gomorra" chattava con altre ragazze. "Questa è l'occasione della vita, almeno per il nostro rapporto nel bene e nel male". Ciro Petrone ha promesso di "essere cambiato": "Ho tanta voglia di dimostrarlo a lei. Speriamo bene...". Ora ecco il video di Petrone che corre. Dove starà andando?

Temptation Island Vip 2019 CAST: LE 6 COPPIE. Temptation Temptation Island Vip 2019 news

Le coppie in gara a Temptation Island 2019, docu-reality di Canale 5 prodotto da Fascino P.g.t per Mediaset: l’attrice e showgirl Nathaly Caldonazzo con il fidanzato Andrea Ippoliti , il cantautore Pago con l’ex tronista Serena Enardu , l’attore napoletano Ciro Petrone con la fidanzata Federica Caputo, il più bello d’Italia Simone Bonaccorsi con la prof. de “L’Eredità” Chiara Esposito , il re del web (che vanta milioni di visualizzazioni) Damiano Coccia detto “Er Faina” con la fidanzata Sharon Macrì , la conduttrice tv e radiofonica Anna Pettinelli con il fidanzato attore Stefano Macchi .

Una volta sbarcate al Relais Is Morus, affacciato sulle spiagge dorate e sul mare cristallino della Sardegna, le coppie di Temptation Island Vip 2019 devono salutarsi e per 21 giorni vivere separate in due villaggi differenti senza contatti con il mondo esterno. Durante queste tre settimane i fidanzati e le fidanzate hanno l’opportunità unica di riflettere sulla propria relazione, capire quanto sentono la mancanza della loro dolce metà ma anche divertirsi e rilassarsi socializzando tra loro.

Temptation Island Vip 2019: NATHALY CALDONAZZO E ANDREA IPPOLITI

Nathaly Caldonazzo (50 anni), attrice e showgirl, e’ fidanzata da 3 anni con Andrea Ippoliti (46 anni), noto imprenditore romano. La loro storia e’ segnata da una grande passione ma anche da grande gelosia e discussioni che li portano spesso ad allontanarsi. Partecipano a Temptations Island Vip 2019 perche’ vogliono dare una svolta definitiva al loro rapporto e decidere una volta per tutte se continuare a vivere insieme.

Temptation Island Vip 2019: PAGO E SERENA ENARDU

Pacifico Settembre, in arte Pago, (48 anni) e’ un cantautore. Ha un bambino, avuto dal precedente matrimonio con Miriana Trevisan. Serena Enardu, (43anni) influencer e tronista storica di “Uomini e Donne”, anche lei ha un figlio di 14 anni avuto da una precedente relazione. Serena e Pago stanno insieme e convivono da quasi 7 anni. Se Pago non ha alcun dubbio sui sentimenti che prova per Serena e si dice di essere pazzamente innamorato di lei, Serena sceglie di partecipare a Temptation Island Vip 2019 per capire se dopo tanti anni i suoi sentimenti sono ancora autentici.

Temptation Island Vip 2019: CIRO PETRONE E FEDERICA CAPUTO

Ciro Petrone (31 anni) viene lanciato come attore nel 2008 da Matteo Garrone nel film “Gomorra” e da li’ la sua carriera continua tra film e fiction d’autore. Federica Caputo (23 anni) e’ una studentessa di giurisprudenza. Sono fidanzati da 8 anni. Ciro è certo dei suoi sentimenti per Federica. Partecipano a Temptation Island Vip 2019 perche’ lei vuole essere certa che Ciro sia l’uomo della sua vita.

Temptation Island Vip 2019: SIMONE BONACCORSI E CHIARA ESPOSITO

Simone Bonaccorsi (23 anni) fa il modello per alcuni brand di alta moda ed e’ stato eletto il piu’ bello d’Italia nel 2018. Chiara Esposito (21 anni) e’ modella e per diverse edizioni e’ stata “professoressa” de “L’eredita” con Fabrizio Frizzi, Carlo Conti e con Flavio Insinna. Sono molto innamorati e sicuri l’uno dell’altra. Vivono felici il loro rapporto e sognano di andare a vivere insieme e creare una famiglia. Partecipano a Temptation Island Vip 2019 per capire se, anche da separati, il loro amore è solido.

Temptation Island Vip 2019: DAMIANO COCCIA DETTO “ER FAINA” E SHARON MACRI’

Damiano Cocci, detto “Er faina” (31 anni) è una webstar, Sharon Macrì (24 anni) studia onicotecnica. Sono fidanzati da circa 6 mesi eppure si dicono assolutamente sicuri l’uno dell’altra e sono pronti gia’ a fare passi importanti nella loro relazione Damiano è sicuro che, se un amore e’ forte e vero, non puo’ essere messo in discussione da un programma televisivo. Partecipano a “Temptation Island Vip” per dimostrare proprio questo.

Temptation Island Vip 2019: ANNA PETTINELLI E STEFANO MACCHI

Anna Pettinelli (62 anni) e’ una tra le piu’ note conduttrici, esperte musicali e speaker radiofoniche italiane, ha una figlia di 25 anni. Stefano Macchi (44 anni) e’ un attore e doppiatore. Sono fidanzati da 5 anni e mezzo. Sicuri della tenuta e della forza della loro storia, partecipano a Temptation Island Vip 2019 per mettere alla prova la loro relazione e soprattutto per capire se Anna riuscira’ a tenere a freno la sua gelosia.

Temptation Island Vip 2019 Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti hanno già litigato. TEMPTATION ISLAND VIP 2 CAST E NEWS

Temptation Island Vip 2019 non è ancora partito su Canale 5 ma il clima tra le coppie è già caldo. Nathaly Caldonazzo ha già litigato con il compagno Andrea Ippoliti. "Abbiamo discusso e sono tre giorni che non ci parliamo - dice Andrea - così sono qui a casa mia, questo non vuol dire che ci siamo lasciati, però ci sono dei problemi da risolvere". Nathaly Caldonazzo conferma: "Mi auguro che Temptation ci serva a capire se alla fine di tutto torneremo a vivere insieme però con altri presupposti, e altre dinamiche. Oppure lo scopriremo strada facendo...".

TEMPTATION ISLAND VIP 2019 CAST, LE COPPIE

Le sei coppie di Temptation Island Vip 2019? Oltre a Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti, il docu-reality di Canale 5 vedrà come protagonisti la speaker radiofonica Anna Pettinelli con Stefano Andrea Macchi, Serena Enardu e il cantante Pago, Ciro Petrone e Federica Caputo, Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito, Er Faina con la compagna Sharon Macri.

Temptation Island Vip 2019 cast: svelati i concorrenti. Temptation Island Vip 2 news

Temptation Island Vip 2019 scalda i motori in vista della prima puntata. Ex corteggiatori di Uomini e Donne, modelli e influencer sono partiti per la Sardegna, dove sono già in corso le registrazioni della seconda edizione del docu-reality di Canale 5? Che saranno i concorrenti di Temptation Island Vip? I nomi del cast.

Temptation Island Vip 2019 cast. I tentatori. Temptation Island Vip 2 news

Tra le fila dei “tentatori” di Temptation Island Vip 2019 Giancarlo Picariello (40 anni, imprenditore, gestore di locali e ristoranti); Gianmaria Gerolin (30 anni, imprenditore moda e design); Samy Youssef (24 anni, modello); Ricky Costantino (28 anni, allenatore di calcio); Jack Queralt (40 anni, artista); Valerio Maggiolini (25 anni, responsabile marketing); Alessandro Graziani (27 anni, pallavolista); Mattia Bertucco (31 anni, dj e gestore di locali); David Nenci (31 anni, manager di un centro sportivo e personal trainer) e Riccardo Colucci (33 anni, preparatore atletico), Michele Loprieno (53 anni, imprenditore); Fabrizio Baldassarre (31 anni, hair stylist); Antonio Moriconi (24 anni, maestro di sci) e Ale Catania (23 anni, agente di commercio).

Temptation Island Vip 2019 cast. Le tentatrici. Temptation Island Vip 2 news

Gli uomini che parteciparanno a Temptation Island Vip 2019, invece, dovranno fare i conti con le bellissime tentatrici. Valentina Galli (27 anni, designer e imprenditrice); Federica Francia (22 anni, laureanda in scienze infermieristiche); Cecilia Zagarrigo (25 anni, laurenda in giurisprudenza,) e Fede Spano (25 anni, segretaria in una palestra) e poi… Antonietta Fragasso (22 anni, quarta classificata a “Miss Italia 2018”); Alice Bertelli (28 anni, impiegata in uno studio dentistico e conduttrice su Sport Italia); Marta Krevsun (30 anni, ingegnere biomedico, conduttrice di tv locali); Gaia Mastrototaro (24 anni, laureanda in Economia e Commercio); Zoe Mallucci (20 anni, studentessa di Scienze del Turismo); Marina Vetrova (26 anni, ballerina); Daniela Troisi (39 anni, laureata in Psicologia, conduttrice televisiva per tv locali e speaker radiofonica); Silvia Tramonte (25 anni, imprenditrice e stilista nel settore del beachwear. Tra i suoi flirt quello con Jason Derulo e con il rapper americano Future); Ana Paula Manzanal (25 anni, conduttrice per la tv peruviana e attrice. Noto il suo flirt con il cantante Maluma).

Temptation Island Vip 2019 quando inizia

Dopo il successo di Temptation Island 2019 Nip in estate, parte la seconda edizione di Temptation Island 2019 Vip che andrà in onda da lunedì 9 settembre su Canale 5. La prima puntata del reality prodotto da Fascino di Maria De Filippi andrà in onda tra fine settembre e inizio ottobre.

Temptation Island Vip 2019, Alessia Marcuzzi conduttrice

Alessia Marcuzzi, intervistata nelle scorse settimane da Uomini e Donne Magazine, ha parlato della nuova edizione di Temptation Island Vip che la vedrà in conduzione. "Sono prontissima, felicissima ed elettrizzata per questa avventura tutta nuova, un’esperienza che vivrò lì con loro totalmente diversa da quelle che ho fatto fino a oggi. Sono una fan del programma e per questo sono ancora più contenta di vivere questa trasmissione in prima persona. Le coppie che sono state scelte mi piacciono e non vedo l'ora di vederle all'opera; mi piace “quello che non ti aspetti”.

Temptation Island Vip 2019, falò e Pinnettu