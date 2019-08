Temptation Island Vip 2019 Caldonazzo ha già litigato e poi... CAST E NEWS

Temptation Island Vip 2019 Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti hanno già litigato. TEMPTATION ISLAND VIP 2 CAST E NEWS

Temptation Island Vip 2019 non è ancora partito su Canale 5 ma il clima tra le coppie è già caldo. Nathaly Caldonazzo ha già litigato con il compagno Andrea Ippoliti. "Abbiamo discusso e sono tre giorni che non ci parliamo - dice Andrea - così sono qui a casa mia, questo non vuol dire che ci siamo lasciati, però ci sono dei problemi da risolvere". Nathaly Caldonazzo conferma: "Mi auguro che Temptation ci serva a capire se alla fine di tutto torneremo a vivere insieme però con altri presupposti, e altre dinamiche. Oppure lo scopriremo strada facendo...".

TEMPTATION ISLAND VIP 2019 CAST, LE COPPIE

Le sei coppie di Temptation Island Vip 2019? Oltre a Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti, il docu-reality di Canale 5 vedrà come protagonisti la speaker radiofonica Anna Pettinelli con Stefano Andrea Macchi, Serena Enardu e il cantante Pago, Ciro Petrone e Federica Caputo, Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito, Er Faina con la compagna Sharon Macri.

Temptation Island Vip 2019 cast: svelati i primi concorrenti. Temptation Island Vip 2 news

Temptation Island Vip 2019 scalda i motori in vista della prima puntata. Ex corteggiatori di Uomini e Donne, modelli e influencer sono partiti per la Sardegna, dove sono già in corso le registrazioni della seconda edizione del docu-reality di Canale 5? Che saranno i concorrenti di Temptation Island Vip? Trapelano i primi nomi del cast.

Temptation Island Vip 2019 cast. I tentatori. Temptation Island Vip 2 news

Tra le fila dei “tentatori” di Temptation Island Vip 2019 diversamente da quanto trapelato online, non ci sono né Nicolò Brigante, né Giorgia Caldadulo e Megghi Galo. Spy nel numero in edicola venerdì 30 agosto rivela i nomi dei single del programma. A far traballare le coppie ci penseranno l'ex corteggiatore del trono Over Michele Loprieno, l'ex corteggiatore di Nilufar Addati, Alessandro Catania e il modello tutto pettorali e addominali David Nenci.

Temptation Island Vip 2019 cast. Le tentatrici. Temptation Island Vip 2 news

Gli uomini che parteciparanno a Temptation Island Vip 2019, invece, dovranno fare i conti con la peruviana Paula Manzanal, piombata agli onori della cronaca per aver fatto perdere la testa a Cristiano Ronaldo, ma anche Marta Krevsun (già vista a Temptation nella seconda stagione), l'influencer Cecilia Zagarrigo e l'ex corteggiatrice Federica Francia. Chi riuscirà a resistere? Lo scopriremo dal 19 settembre, su Canale 5, con la conduzione di Alessia Marcuzzi.

Temptation Island Vip 2019 quando inizia

La seconda edizione di Temptation Island Vip andrà in onda in autunno su Canale 5. La prima puntata del reality prodotto da Fascino di Maria De Filippi andrà in onda tra fine settembre e inizio ottobre.

Temptation Island Vip 2019, Alessia Marcuzzi conduttrice

Alessia Marcuzzi, intervistata nelle scorse settimane da Uomini e Donne Magazine, ha parlato della nuova edizione di Temptation Island Vip che la vedrà in conduzione. "Sono prontissima, felicissima ed elettrizzata per questa avventura tutta nuova, un’esperienza che vivrò lì con loro totalmente diversa da quelle che ho fatto fino a oggi. Sono una fan del programma e per questo sono ancora più contenta di vivere questa trasmissione in prima persona. Le coppie che sono state scelte mi piacciono e non vedo l'ora di vederle all'opera; mi piace “quello che non ti aspetti”.