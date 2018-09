Temptation Island Vip, Ventura e Bettarini prima si chiamano amore poi... TEMPTATION ISLAND VIP NEWS

Temptation Island Vip, Simona Ventura e Bettarini prima si chiamano amore poi si lanciano frecciatine - TEMPTATION ISLAND VIP NEWS

Temptation Island Vip è partito in quinta. Sia a livello di ascolti tv, che dal punto di vista dei suoi personaggi. Oltre a una Valeria Marini già regina del docu-reality di Canale 5 (vedi sotto), hanno tenuto banco pure le vicende di Simona Ventura e Stefano Bettarini. Sono fianco a fianco in tv i due ex (storia nata nel 1998 e durata sino al 2008 da cui cono nati Niccolò e Giacomo) che oggi hanno un rapporto di rispetto e stima: lei conduttrice del programma, lui in gara con la fidanzata Nicoletta Larini (figlia dell’ex pilota di Formula 1 Nicola Larini). Quando Simona Ventura ha accolto sulla spiaggia i fidanzati, Bettarini le è corso incontro urlandole un bel "ciao amore". E Super-Simo ha risposto a sua volta con "ciao amore". Peccato la fidanzata dell'ex calciatore sembra non averla presa benissimo. E la Ventura è passata subito a salutare lei. Da qui in poi si passa a battute e frecciatine che mettono un po' di pepe alla puntata di Temptation Island Vip. Simona Ventura fa alcune battutine con le fidanzate di Temptation Island Vip? Bettarini punge: "Simo, vuoi portartene qualcuno a casa?". E lei: "Con i pettorali ho già dato. Io sto bene così". Quando Stefano Bettarini ha detto durante il falò che tratta le sue donne come regine, la Ventura ha risposto: "È difficile stare accanto a te, molto difficile, difficilissimo”. E quando vede la Larini piangere (dopo aver visionato alcuni filmati del fidanzato), Simona le sta accanto, la abbraccia e la consola. Nella seconda puntata di Temptation Island Vip davanti al fuoco del falò ritroveremo proprio Nicoletta Larini e Stefano Bettarini.

Temptation Island Vip, Valeria Marini dietro uno scoglio con un tentatore. TEMPTATION ISLAND VIP NEWS

Valeria Marini è già una regina di Temptation Island Vip dopo la prima puntata. La showgirl è un vulcano di energia, regala siparietti comici e poi... si è avvicinata al tentatore spagnolo Ivan Gonzalez.

Temptation Island Vip, Valeria Marini e il tentatore spagnolo Ivan Gonzalez: scoccherà la scintilla? TEMPTATION ISLAND VIP NEWS

Tra Valeria Marini e Ivan Gonzalez sembra esserci un feeling naturale. I due hanno si sono allontanati dal gruppo e hanno cercato dei posti non visti dalle telecamere. In due occasioni Valeria Marini e il tentatore Ivan Gonzalez si sono appartati per un paio di minuti: prima in bagno e poi al mare, dietro uno scoglio. Scoccherà la scintilla o sarà solo un fuoco di paglia? Alle prossime puntate di Temptation Island Vip la risposta...

Temptation Island Vip fa il suo esordio sul campo degli ascolti tv con una share del 19.85% pari a (leggi)