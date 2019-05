The Voice 2019 finale: ecco i 4 cantanti finalisti. Brenda, Diablo e.. THE VOICE 2019 NEWS

THE VOICE OF ITALY 2019 (foto Elena Di Vincenzo)

La finale di The Voice of Italy 2019 è alle porte. Dallo Studio 2000 del Centro di Produzione Tv Rai di Milano, con la conduzione di Simona Ventura è andata in onda giovedì sera la penultima puntata di “The Voice of Italy”, caratterizzata dalla fase dei “Knock Out”, che ha determinato la scelta dei quattro finalisti. Miriam Di Criscio (in arte Miriam Ayaba), Dominique Chillé Diouf (in arte Diablo), Brenda Carolina Lawrence e Carmen Pierri, sono i quattro talenti che si giocheranno la finale del talent che premia la Voce, in onda in diretta su Rai2 martedì 4 giugno.

La semifinale di The Voice of Italy 2019 è andata molto bene a livelli di ascolti tv: ha registrato ancora una volta un grande interesse nel target commerciale tra i 25 e i 54 anni con il 9.5% di share e fra i giovani: lo share nei maschi tra gli 8 e i 14 anni è stato del 13.7%, del 13.6% nelle femmine della stessa fascia, e superiori al 14% nei teenager. Sui social “The Voice of Italy”è stato il programma più commentato della prima serata.

Dopo l’esibizione d’apertura dei 12 semifinalisti, la puntata è entrata subito nel vivo della competizione canora in un crescendo di emozioni e aspettative. Quattro Special Coach, mentori d’eccezione, hanno affiancato i coach nella preparazione dei talenti con preziosi consigli: Arisa per il Team Elettra, Edoardo Bennato per il Team Morgan, Elodie per il Team Gué ed Enrico Ruggeri per il Team Gigi.

Gigi D’Alessio, Elettra Lamborghini, Morgan e Gué Pequeno hanno dovuto affrontare scelte difficili facendo sfidare tra loro i tre talenti su brani differenti. Al termine della prima prova ogni coach ha decretato i due più meritevoli, per arrivare ad avere, dopo il secondo e decisivo round, solo un talento per team.

Questi i 4 talenti di The Voice of Italy e i brani con i quali hanno conquistato la partecipazione alla finale:

Team Morgan: Dominique Chillé Diouf in arte Diablo, 18 anni nato a Roma vive a Cervasca (CN), disoccupato. Brani:“Killing in The Name” dei Rage Against The Machine e “Personal Jesus” dei Depeche Mode.

Team Elettra: Miriam Di Criscio in arte Miriam Ayaba, 22 anni, nata a Desenzano del Garda (BS), vive a Milano, fundraiser. Brani: “Milkshake” di Kelis e “Work Bitch” di Britney Spears.

Team Gué: Brenda Carolina Lawrence, 21 anni, nata a Cremona vive a Pieve d’Olmi (CR), studentessa. Brani: il suo inedito “Carte”, ed “Empire State of Mind” di Alicia Keys.

Team Gigi: Carmen Pierri, 16 anni, nata a Salerno vive a Montoro (AV), studentessa. Brani: “Don't Call Me Up” di Mabel e “Se Piovesse Il Tuo Nome” di Elisa.

All’adrenalina della gara si sono aggiunti momenti di puro intrattenimento con le esibizioni dei Coach che non hanno mancato occasione per dimostrare un grande attaccamento anche per gli esclusi dalla competizione, impegnandosi nell’accompagnare i talenti nella loro crescita anche al termine del programma.

Dagli studi di Rai Radio2, radio ufficiale di “THE VOICE OF ITALY”, i due conduttori d’eccezione Andrea Delogu e Stefano De Martino, hanno commentato in diretta il programma.

Ogni giorno tutte le piattaforme social di Rai2 e del programma danno la possibilità agli utenti di entrare nel backstage, non solo durante la messa in onda ma anche durante la settimana quando coach e talent si preparano per le performance. Indiscrezioni, approfondimenti e interviste mirate. Dirette social, jam session e interviste pungenti, con divertenti incursioni di Simona Ventura, compongono l’offerta digital, oltre naturalmente alla possibilità di rivedere le clip delle puntate e gli extra sul sito www.thevoiceofitaly.rai.it e sul canale YouTube di The Voice of Italy.

Un filo diretto con i coach e Simona, consente al pubblico e ai fans di interagire e commentare le puntate costantemente attraverso l’hashtag #TVOI

The Voice, format internazionale TALPA GLOBAL, creato da John de Mol tra i più visti al mondo e in onda in 67 Paesi, è prodotto in Italia da Rai2 in collaborazione con WAVY, scritto da: Benedetto Calì, Alessandro Caruso, Angelo Ferrari, Agata Gambuzza, Riccardo Lupoli, Marta Marelli, Francesca Mazzantini, Simone Rossi, Francesca Todaro, Simona Ventura, Cesare Vodani con la collaborazione di Paolo Bordigoni, Marco Matteo, Alessandra Porzio.