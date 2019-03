The Voice of Italy 2019 coach: Elettra Lamborghini, Gigi D'Alessio e... THE VOICE OF ITALY 2019 NEWS

The Voice 2019, Simona Ventura annuncia la giuria del talent show che vedrà la vedrà in conduzione, a partire dal mese di aprile, in prima serata su Rai Due. Rivelati i quattro coach: sono ELETTRA LAMBORGHINI, GUÉ PEQUENO, MORGAN E GIGI D’ALESSIO. Presenta Simona Ventura

Simona Ventura annuncia con entusiasmo i quattro coach della nuova edizione di The Voice of Italy: “Habemus giuriam! È con grande soddisfazione che annunciamo gli attesissimi 4 coach di The Voice of Italy. Ai già ottimi Elettra Lamborghini, Gué Pequeno, Morgan, si aggiunge Gigi D’Alessio. Quattro artisti e quattro modi di intendere la musica complementari, ma diversi! Ora sì che la musica torna a battere su Rai2”.

The Voice of Italy 2019, Freccero, Carla Bruni mi ha detto no per giudice 'The Voice'

Carla Bruni, che Carlo Freccero avrebbe fortemente voluto a 'The Voice 2019' al posto del rapper Sfera Ebbasta, gli ha appena dato una risposta negativa, spiegando di avere troppi impegni in questo periodo. Lo racconta all'Agi il direttore di Raidue, chiarendo che adesso passera' a lavorare su un altro obiettivo, battendo altre strade. Dopo la bocciatura del suo primo prescelto da parte dei vertici Rai, e il "no grazie" della signora Sarkozy, tra le possibilita' sul piatto ci sono al momento Edoardo Bennato e Arisa, anche se Freccero, per catturare il pubblico dei Millennials, non esclude che possa spuntare anche un nome piu' giovane accanto ai coach Morgan, Elettra Lamborghini e Gue' Pequeno. Il nuovo 'The Voice', condotto da Simona Ventura, dovrebbe partire o il 16 o il 23 aprile, di martedi'. E in attesa del talent, da martedi' prossimo, sulla scia del grande successo di 'Il Collegio 3', proprio per far restare i giovani sintonizzati su Raidue (e tenere alti gli ascolti) Freccero ha appena deciso che rimandera' la seconda stagione del Collegio, quella ambientata nel '61. La terza stagione del docureality, protagonisti un gruppo di studenti contemporanei catapultati in un severo convitto del '68 e privati di cellulari e tablet ha avuto un grandissimo successo di critica, social e pubblico (soprattutto giovanile), con il 9,7 per cento di share nell'ultima puntata del 12 marzo e il record assoluto nella puntata precedente (il 10,4 per cento di share e 2 milioni e 399 mila spettatori.

THE VOICE OF ITALY 2019, GIGI D'ALESSIO AL DEBUTTO IN UN TALENT

Gigi D'Alessio, a differenza della sua compagna Anna Tatangelo, giudice di X Factor nel 2010, non ha mai partecipato da coach a un talent. Ma nel 2016 era stato proprio ospite a The Voice, con la trovata autorale di mescolarlo agli altri concorrenti nelle blind audition, (quelle dove i coach non vedono chi canta).

THE VOICE OF ITALY I 4 COACH. ECCO IL POST SOCIAL DI SIMONA VENTURA