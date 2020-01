Theo Hernandez oro del Milan (raddoppiato il valore) e idolo social dei tifosi

Il Milan è rinato in questo 2020: effetto Ibrahimovic ma non solo. Le ultime vittorie (Cagliari, Spal in Coppa Italia, Udinese) danno fiducia a un gruppo in crescita e che ora vede un pochino più vicina quella zona Europa che sino a poche settimane fa pareva un miraggio.

E una della star di questa riscossa del Diavolo è certamente Theo Hernandez. Il terzino francese era stato uno dei più positivi anche nei mesi del difficile autunno di campionato, oggi - con il Milan che risale la corrente - è sempre più stella nel cielo rossonero. Acquistato in estate per 20 milioni dal Real Madrid, ora il 22enne nato a Marsiglia (con origini spagnole, il nonno era catalano), ne vale almeno il doppio.

Ma è un prezzo teorico, perchè se alcuni suoi compagni sono sul mercato in caso di offerta interessante (da Piatek a Suso, passando per Paquetà), lui viene visto come uno dei perni del nuovo Milan (con i giovani rampanti Bennacer e Rafael Leao al suo fianco e pronti a crescere alla 'scuola' di 'prof' Zlatan Ibrahimovic).

THEO HERNANDEZ (foto Lapresse)



Intanto con lo splendido gol del momentaneo 2-1 di Milan-Udinese Theo Hernandez ha raggiunto quota sei gol in stagione (cinque in campionato e uno in Coppa Italia), eguagliando Serginho (il Concorde brasiliano era decollato nella stagione 2002-2003 con lo stesso numero di reti in tutte le competizioni) e chissà che non mette nel mirino il mitico Aldo Maldera autore di 13 gol in maglia rossonera.

"E' molto forte, io ho avuto la fortuna di giocare con Cabrini. Io Theo lo stimolo tutti i giorni, perchè credo che possa diventare tra i più forti al mondo", ha detto di Theo Hernandez l'allenatore del Milan, Stefano Pioli, al termine di un Milan-Udinese che ha visto grande protagonista anche un super Ante Rebic.

Intanto fioccano i meme sull'esultanza del terzino milanista dopo il gol segnato all'Udinese. Vedi gallery.