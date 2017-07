Tinture di capelli e tumore al seno: legame choc. Studio su tinture e cancro



Tinture per capelli e cancro al seno: potrebbe esserci una correlazione? Una ricerca americana fa riflettere sul fatto che i prodotti infatti conterrebbero delle sostanze in grado di modificare il funzionamento dell’organismo.



Le ipotesi



Le tinture e i prodotti per capelli utilizzati dai parrucchieri di solito contengono sostanze chimiche e ammoniaca e secondo uno studio americano pubblicato sulla rivista scientifica “Carcinogenesis”, esisterebbe una relazione tra tinture per capelli, prodotti liscianti, balsami contenenti colesterolo e placenta e una tendenza legata al cancro al seno.



La ricerca su 4mila donne



Va detto che i dati, come sottolineano gli stessi autori della ricerca, sono incompleti. La ricerca su tinture di capelli e rischio di cancro al seno ha preso in esame quattromila donne, bianche e afroamericane, di cui 2.280 con un carcinoma mammario e 2.005 sane. Studiando l’utilizzo dei prodotti per la tintura, i ricercatori hanno rilevato un aumento del 51% l’incidenza dei tumori nelle donne afroamericane mentre nelle donne bianche l’aumento è del 74%. Il rischio screscerebbe con l’uso combinato di tinture e liscianti.



Le ammine aromatiche



Le ipotesi portano a pensare i ricercatori che le ammine aromatiche se assorbite dal corpo, determinano dei danni al Dna in grado di stimolare lo sviluppo di tumori. Anche la presenza di estrogeni, molto diffusi nelle tinture, potrebbero esporre al rischio di tumore al seno.



Lo studio incompleto



Lo studio va sottolineato che non prende in considerazione in maniera approfondita i componenti contenuti nelle tinture e dunque è incompleto.