Tinture per capelli causano cancro al seno? Tinte per capelli e tumore: legame

Tinture per capelli causano cancro al seno? Tinte per capelli e tumore al seno: il presunto legame

Tinture per capelli e liscianti chimici fanno venire il cancro al seno? Le tinture per capelli potrebbero davvero causare il cancro al seno? Una ricerca americana ha studiato la relazione tra prodotti per capelli (che conterrebbero delle sostanze in grado di modificare il funzionamento dell’organismo) e il cancro. Vi raccontiamo lo studio.

Parla l'esperta

Quali sono i meccanismi che legano tinture e cancro al seno? «I meccanismi non sono noti - dice Stefania Gori come riporta corriere.it -. L’ipotesi avanzata è che i prodotti per capelli possano contenere sostanze cancerogene come per esempio le ammine aromatiche che, se assorbite dall’organismo, potrebbero determinare danni al Dna e favorire lo sviluppo di tumori. Inoltre i prodotti per capelli potrebbero contenere fonti di estrogeni o di sostanze che interferiscono con la regolazione ormonale e un’eccessiva esposizione agli estrogeni rappresenta un fattore di rischio per il tumore al seno. Ma in questo studio non sono stati valutati i componenti dei prodotti per capelli presi in esame, per cui non c’è una risposta definitiva».

L'analisi dell'esperta

Dipende dai prodotti usati? Cosa si sa di certo? «Per il momento le informazioni disponibili non consentono di stabilire se il pericolo possa essere collegato a sostanze specifiche contenuti nei prodotti utilizzati - prosegue Gori a corriere.it -. Anche se questo studio suggerisce una possibile correlazione tra liscianti, tinture e tumore al seno, ci sono altri studi che non hanno osservato alcun tipo di collegamento. È quindi necessario proseguire la ricerca in questo ambito per fare maggiore chiarezza. Nel frattempo è consigliabile un uso responsabile dei prodotti per capelli e in generale dei prodotti cosmetici, prestando attenzione alla composizione di quello che si acquista ed evitando usi troppo frequenti».



Lo studio americano



Le tinture e i prodotti per capelli utilizzati dai parrucchieri di solito contengono sostanze chimiche e ammoniaca e secondo uno studio americano pubblicato sulla rivista scientifica “Carcinogenesis”, esisterebbe una relazione tra tinture per capelli, prodotti liscianti, balsami contenenti colesterolo e placenta e una tendenza legata al cancro al seno.



La ricerca su 4mila donne



Va detto che i dati, come sottolineano gli stessi autori della ricerca, sono incompleti. La ricerca su tinture di capelli e rischio di cancro al seno ha preso in esame quattromila donne, bianche e afroamericane, di cui 2.280 con un carcinoma mammario e 2.005 sane. Studiando l’utilizzo dei prodotti per la tintura, i ricercatori hanno rilevato un aumento del 51% l’incidenza dei tumori nelle donne afroamericane mentre nelle donne bianche l’aumento è del 74%. Il rischio screscerebbe con l’uso combinato di tinture e liscianti.



Le ammine aromatiche



Le ipotesi portano a pensare i ricercatori che le ammine aromatiche se assorbite dal corpo, determinano dei danni al Dna in grado di stimolare lo sviluppo di tumori. Anche la presenza di estrogeni, molto diffusi nelle tinture, potrebbero esporre al rischio di tumore al seno.

Lo studio incompleto



Lo studio va sottolineato che non prende in considerazione in maniera approfondita i componenti contenuti nelle tinture e dunque è incompleto.