Tiroide, ipertiroidismo o ipotiroidismo alla tiroide? Riconoscere i sintomi

PROBLEMI ALLA TIROIDE, IPOTIROIDISMO E IPERTIROIDISMO? ECCO COME RICONOSCERE LE MALATTIE DELLA TIROIDE

I due problemi di tiroide più comuni sono legati alla produzione di ormoni. L'ipotiroidismo, o tiroide iperattiva, si verifica perché la tiroide non riesce a produrre tanto ormone per mantenere il corpo come fa normalmente. Il rovescio della medaglia, un iper-tiroidismo determina la produzione di una quantità eccessiva di ormone.

MALATTIE DELLA TIROIDE: SINTOMI PER RICONOSCERE IPOTIROIDISMO E IPERTIROIDISMO

Esistono alcuni sintomi per riconoscere la presenza di malattie alla tiroide anche se, è bene tener presente che la presenza di uno o più sintomi non è un sicuro segno di problema alla tiroide. In genere, se si verifica uno dei seguenti sintomi legati a ipotiroidismo e ipertiroidismo è bene consultare sempre il medico. Ecco dunque una lista di 20 segnali che i pazienti a rischio ipertiroidismo o ipotiroidismo manifestano frequentemente.

IPOTIROIDISMO DELLA TIROIDE: SINTOMI DI UNA TIROIDE CHE PRODUCE POCO ORMONE

Ecco i sintomi di una tiroide che soffre di ipotiroidismo:

Prendere peso senza motivo. L'aumento di peso inspiegabile sono un classico segno di ipotiroidismo.

L'aumento di peso inspiegabile sono un classico segno di ipotiroidismo. Sentirsi esausti più del solito è il sintomo più comune di questa malattia; secondo gli esperti, infatti, anche dopo una notte di sonno riposante, chi soffre di ipotiroidismo prova una sensazione di stanchezza generalizzata. Non solo stanchezza, ma anche i tuoi movimenti, la tua voce, i tuoi riflessi e persino la tua frequenza cardiaca possono essere più lenti. Potresti anche essere a rischio di sviluppare apnee notturne.

più del solito è il sintomo più comune di questa malattia; secondo gli esperti, infatti, anche dopo una notte di sonno riposante, chi soffre di ipotiroidismo prova una sensazione di stanchezza generalizzata. Non solo stanchezza, ma anche i tuoi movimenti, la tua voce, i tuoi riflessi e persino la tua frequenza cardiaca possono essere più lenti. Potresti anche essere a rischio di sviluppare apnee notturne. I tuoi capelli cambiano . Se i tuoi capelli ti sembrano diversi, li senti più secchi o più fragili potrebbe trattarsi di ipotiroidismo. Un capello incline alla rottura o la caduta dei capelli possono manifestarsi in soggetti con ipotiroidei. Alcune persone possono perdere anche i peli del sopracciglio, generalmente circa un terzo.

. Se i tuoi capelli ti sembrano diversi, li senti più secchi o più fragili potrebbe trattarsi di ipotiroidismo. Un capello incline alla rottura o la caduta dei capelli possono manifestarsi in soggetti con ipotiroidei. Alcune persone possono perdere anche i peli del sopracciglio, generalmente circa un terzo. Stitichezza . Quando hai l'ipotiroidismo, tutte le tue funzioni corporee rallentano, compresa la digestione e l'eliminazione del cibo. La stitichezza è una normale conseguenza e se diventa cronica, potresti anche soffrire di problemi come le emorroidi.

. Quando hai l'ipotiroidismo, tutte le tue funzioni corporee rallentano, compresa la digestione e l'eliminazione del cibo. La stitichezza è una normale conseguenza e se diventa cronica, potresti anche soffrire di problemi come le emorroidi. Ciclo mestruale irregolare e difficoltà a rimanere incinta . Le malattie della tiroide possono influenzare il ciclo mestruale e persino influire sulla fertilità. Nel caso dell'ipotiroidismo, se l'ormone tiroideo non è abbastanza potrebbe influire sul ciclo mestruale. Si può manifestare un ciclo più lungo o un flusso più abbondante con forti crampi ad accompagnarlo.

. Le malattie della tiroide possono influenzare il ciclo mestruale e persino influire sulla fertilità. Nel caso dell'ipotiroidismo, se l'ormone tiroideo non è abbastanza potrebbe influire sul ciclo mestruale. Si può manifestare un ciclo più lungo o un flusso più abbondante con forti crampi ad accompagnarlo. Senso di gonfiore e ritenzione idrica . Ti senti gonfio? Forse non sai che la ritenzione di liquidi se accompagnata dall'ipotiroidismo può farti aumentare di peso o far gonfiare il tuo viso. E potresti sentirti gonfio, specialmente dopo aver mangiato.

. Ti senti gonfio? Forse non sai che la ritenzione di liquidi se accompagnata dall'ipotiroidismo può farti aumentare di peso o far gonfiare il tuo viso. E potresti sentirti gonfio, specialmente dopo aver mangiato. Difficoltà di concentrazione . La difficoltà di concentrazione o i problemi di memoria sono spesso presenti nelle persone con ipotiroidismo.

. La difficoltà di concentrazione o i problemi di memoria sono spesso presenti nelle persone con ipotiroidismo. Dolore e formicolio . Provare dolore dopo aver fatto un nuovo allenamento o aver intrapreso un'attività faticosa è una cosa. Ma i dolori e i formicolii dovuti all'ipotiroidismo sono comuni e riguardano soprattutto le articolazioni.

. Provare dolore dopo aver fatto un nuovo allenamento o aver intrapreso un'attività faticosa è una cosa. Ma i dolori e i formicolii dovuti all'ipotiroidismo sono comuni e riguardano soprattutto le articolazioni. Sei sensibile al freddo . Senti freddo tutto il tempo? Non riesci a scaldarti le dita delle mani e dei piedi? Anche se non sei mai stato sensibile al freddo in passato, l'ipotiroidismo può farti cambiare, soprattutto perché il tuo corpo brucia meno energia. Potresti anche avvertire freddo quando l'ambiente è relativamente caldo.

. Senti freddo tutto il tempo? Non riesci a scaldarti le dita delle mani e dei piedi? Anche se non sei mai stato sensibile al freddo in passato, l'ipotiroidismo può farti cambiare, soprattutto perché il tuo corpo brucia meno energia. Potresti anche avvertire freddo quando l'ambiente è relativamente caldo. Depressione . La depressione non è solo una malattia autonoma, ma può anche verificarsi in concomitanza con l'ipotiroidismo. Uno studio del Nordic Journal of Psychiatry suggerisce che l'ipotiroidismo e l'autoimmunità tiroidea sono associati alla depressione.

. La depressione non è solo una malattia autonoma, ma può anche verificarsi in concomitanza con l'ipotiroidismo. Uno studio del Nordic Journal of Psychiatry suggerisce che l'ipotiroidismo e l'autoimmunità tiroidea sono associati alla depressione. Non puoi tollerare il calore . La tua tiroide aiuta a regolare la temperatura corporea, ma quando quegli ormoni tiroidei escono di colpo, il tuo corpo non può regolare la sua temperatura e, nel caso dell'ipertiroidismo, diventi intollerante al calore. "Potresti sentirti caldo e sudato tutto il tempo, anche se sei in un ambiente freddo", dice il dott. Bier.

IPERTIROIDISMO DELLA TIROIDE: SINTOMI DI UNA TIROIDE IPERATTIVA

Ecco i sintomi di una tiroide che soffre di ipertiroidismo: