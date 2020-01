Topless davanti ai figli del compagno: donna a seno nudo rischia 10 anni di carcere

Una donna rischia una condanna a dieci anni di carcere come molestatrice sessuale. La sua colpa? Un topless. Si è infatti fatta sorprendere mentre dipingeva una parete di casa senza maglietta e reggiseno davanti ai tre figli del compagno di età compresa tra i 9 e i 13 anni. L'episodio è avvenuto negli Stati Uniti, nello stato dello Utah.

A denunciare la donna in topless (il cui nome è Tilli Buchanan) è stata la madre dei bambini che ha raccontato la storia agli assistenti sociali già impegnati in un processo a parte.

Il caso oltreoceano sta spaccando l'opionione pubblica: non è infatti un episodio di nudismo domestico. Infatti, secondo quanto riporta The Guardian, la coppia stava semplicemente ridipingendo una parete del garage e la donna ha deciso di togliersi la maglietta per evitare di sporcala di vernice (così come ha fatto il compagno).

Il giudice Kara Pettit che ha esaminato il caso della donna a seno scoperto davanti ai figli del compagno si è rifiutata di rovesciare una legge dello stato dello Utah “sull’oscurità”, secondo cui anche il seno rientrerebbe nelle parti “oscene” del corpo. Tilli Buchanan in caso di appello dovrebbe affrontare un processo che potrebbe costarle una dura condanna, nonché il marchio di molestatrice.

Nel corso del dibattito la donna, supportata dall'American Civil Liberties Union dello Utah si era appellata ad una sentenza dello stato del Colorado contro una donna anche lei accusata di aver mostrato il seno. In quell'occasione il tribunale le ha dato ragione dato che la legge in questione non tratta allo stesso modo il petto maschile e quello femminile

Negli Stati Uniti la storia di Tilli Buchanan ha fatto discutere anche per la disparità di trattamento tra il seno femminile e il petto maschile, visto che, come detto, anche il padre dei bambini era a torso nudo. Alcuni hanno evidenziato come al padre dei bambini non sia stato imputato alcun gesto osceno per essere stato scoperto a dipingere senza maglietta.