Torino-Milan, info streaming gratis: ecco dove guardarla. Probabili formazioni

TORINO-MILAN TV SU SKY E MEDIASET PREMIUM



Torino-Milan va in diretta su Sky e Mediaset Premium dalle 20,45. Per la precisione su Sky Sport 1 HD e Sky Calcio 1 HD (201 e 251 del decoder satellitare) da un lato e su Premium Sport e Premium Sport HD (370 e 380 digitale terrestre) dall'altro.



TORINO-MILAN SKY E MEDIASET ONLINE



Torino-Milan per gli abbonati di Sky o Mediaset Premium va anche su Sky Go e Premium Play.



TORINO-MILAN DIRETTA SU NOW TV



Il monday night (che casca nel blue monday: magari per i tifosi di Torino o Milan finirà per esserlo) va anche su Now Tv. Basta una connessione internet, una console (PS4 o X-Box) e un ticket mensile o per la singola partita su Now Tv.



Torino-Milan streaming gratis



Torino-Milan va su Goldbet, il bookmaker che ha i diritti per trasmettere tutta la Serie A sulla propria piattaforma di scommesse. Torino-Milan streaming gratis con un log-in sul sito di Goldbet.



TORINO-MILAN, PROBABILI FORMAZIONI



TORINO (4-3-3): Hart; Zappacosta, Rossettini, Moretti, Barreca; Benassi, Valdifiori, Baselli; Iago Falque, Belotti, Ljajic. All. Mihajlovic.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Paletta, Romagnoli, Calabria; Kucka, Locatelli, Bertolacci; Suso, Bacca, Bonaventura. All. Montella.