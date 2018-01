Trapianto di feci contro le infezioni resistenti. TRAPIANTO DI FECI LA CURA

Scoperta, grazie ad una equipe di medici, una nuova tecnica di trapianto fecale in grado di debellare le infezioni multi-resistenti causate dal batterio KPC. Si tratta di un tipo di batterio che può essere responsabile di infezioni potenzialmente incurabili e che è in forte aumento in tutto il territorio italiano. In particolare, il contagio riguarda principalmente i pazienti immunodepressi o che sono stati sottoposti a qualche altra operazione. Un’infezione da KPC è, per questi soggetti, assolutamente difficile da eliminare.

Il trapianto delle feci, meglio conosciuto come Fecal microbiota transplantation, permette di trapiantare il materiale su un soggetto portatore di germi resistenti a tutte le cure antibiotiche. In questo modo, assicurano i medici del reparto Malattie infettive dell’ospedale San Gerardo di Monza, è possibile sperimentare nuove armi per uccidere le infezioni causate da Klebsiella Pneumoniae Carbapenemasi-produttrice (KPC), che potrebbero pure condurre il paziente alla morte.

«La tecnica del trapianto fecale rappresenta un’interessante opportunità per tentare di ridurre il grave problema delle infezioni ospedaliere – puntualizza Andrea Gori, responsabile della sperimentazione, direttore del Dipartimento di medicina interna e dell’U.O. malattie infettive dell’Ospedale San Gerardo di Monza. «In circa la metà dei pazienti trattati finora, i dati preliminari mostrano una negativizzazione per KPC al follow-up a un mese — continua Gori — Sono risultati preliminari, ma l’aspetto interessante è che questa negativizzazione è visibile a una sola settimana dal trapianto».