Tumore al colon-retto, giovani sempre più a rischio. TUMOR COLON-RETTO CHOC



Tumore del colon-retto, allarme rosso: 53mila diagnosi annue con gli over 50 nel mirino. Ma, la notizia inqueitante è che si ammalano sempre con maggior frequenza anche i giovani adulti. Almeno stando ai dati relativi a questa forma di tumore che giungono dagli Stati Uniti.



Tumore al colon-retto, giovani sempre più a rischio. TUMOR COLON-RETTO CHOC - Le diagnosi sugli under 50



Il tumore al colon-retto vede tre nuove diagnosi su dieci su pazienti under 50 anni. Lo racconta uno studio pubblicato dal «Journal of the National Cancer Institute». Dato ancora più inquietantante perché si tratta di una fascia di età in cui spesso non viene condotto alcuno screening alla ricerca del tumore al colon-retto o tumori in generale. Quindi spesso la diagnosi risulta tardiva.



Tumore al colon-retto, giovani sempre più a rischio. TUMOR COLON-RETTO CHOC - I tassi di crescita



I dati sul tumore al colon-retto fanno riflettere. Dal 1974, negli Stati Uniti i tumori del colon nei giovani tra i 20 e i 39 anni sono in crescita (1-2%). Trend che vale anche per la fascia d'eta tra 40 e i 54 anni (a partire dagli Anni 90), pur se in percentuale minore.



Tumore al colon-retto, giovani sempre più a rischio. TUMOR COLON-RETTO CHOC - Focus sul tumore al retto



I tumori del retto portano dati ancora più allarmanti perchè il numero di malati di cancro è cresciuto in modo più rapido e consistente (3% ogni anno). Gli over 60 invece vedono scendere l'incidenza della malattia.

Tumore al colon-retto, giovani sempre più a rischio. TUMOR COLON-RETTO CHOC - Il trend sui giovani



"Un simile trend nei giovani lascia prevedere un trend di crescita per la malattia. I ragazzi nati tra il 1980 e il 2000, hanno un rischio di ammalarsi di cancro del colon paragonabile a quello che si registrava nel 1800. È bene che i medici lo sappiano, per ridurre i ritardi nelle diagnosi, ma soprattutto incoraggiare un’alimentazione sana e uno stile di vita più attivo", spiega Rebecca Siegel, direttore del programma di sorveglianza e informazione dell’American Cancer Society.

Tumore al colon-retto, giovani sempre più a rischio. TUMOR COLON-RETTO CHOC - I sintomi



In tema di tumori al colon-retto bisogna stare attenti ad alcuni sintomi: presenza di sangue nelle feci e l’improvvisa irregolarità nell’evacuazione. Attenzione poi a rettocolite ulcerosa e poliposi familiare, che predispongono al tuimore.



Tumore al colon-retto, giovani sempre più a rischio. TUMOR COLON-RETTO CHOC - La prevenzione



Al di là della diagnosi precoce, occorre seguire alcune forme di prevenzione in tema di tumore al colon-retto. Ciò che mangiamo (dieta ricca di grassi, carne rossa, ma anche fumo e alcol) influisce sull'incidenza della malattia. Oltre alla ricerca del «Journal of the National Cancer Institute», nel recente passato anche un gruppo di ricercatori del Md Anderson Cancer Center di Houston aveva raccontato cose simili sul «Jama Surgery».



Tumore al colon-retto, giovani sempre più a rischio. TUMOR COLON-RETTO CHOC - Il trend futuro



«L’incidenza del tumore del colon-retto crescerà tra il 2020 e il 2030 di una quota compresa tra il 38 e il 90 per cento, a seconda che i pazienti abbiano 20 o 34 anni», spiegano gli autori della ricerca. I tumori del retto sono anche peggio: da +49,7 a +124,2%. Numeri che arrivano dagli Usa, ma attenti anche all'Italia.