Tumore al polmone sintomi: 3 segni della tosse sintomi. Cancro al polmone news

Tumore al polmone sintomi: 3 segni della tosse sintomi del cancro al polmone

Come capire se ho il cancro ai polmoni? Ecco tre segni della tosse che possono essere sintomi del tumore ai polmoni

COME CAPIRE SE SI HA IL CANCRO AI POLMONI? TUMORE AL POLMONE SINTOMI

I sintomi del cancro al polmone sono di solito evidenti nelle fasi avanzate quando il tumore è cresciuto, ma riconoscere il tumore ai polmoni il prima possibile può migliorare significativamente la prospettiva di vita. Una tosse è comunemente associata al cancro ai polmoni, ma ci sono tre segni in particolare nella tua tosse ai quali fare attenzione.

TUMORE AL POLMONE SINTOMI: QUELLA TOSSE CHE POTREBBE ESSERE UN SINTOMI DI CANCRO AL POLMONE

I sintomi del cancro del polmone sono difficili da rilevare in primo luogo perché possono essere scambiati per condizioni di salute meno gravi.

Ma, poiché il cancro ai polmoni è uno dei tipi più comuni e gravi di cancro, è importante riconoscere tutti i segnali il prima possibile e fissare un appuntamento dal proprio medico.

Un segno comune della malattia è la tosse, ma questo può essere confuso con l'asma - una condizione di salute meno grave.

Ma come puoi sapere se la tua tosse è legata al cancro ai polmoni? Ci sono tre segni da tenere d'occhio, secondo Cancer Research UK.

Un cambiamento alla tosse, come siamo abituati normalmente ad avere, può essere un indicatore del cancro al polmone. Nel dettaglio ci sono tre caratteristiche che la tosse potrebbe avere e che dovrebbero metterci in allerta:

La tosse potrebbe essere più dolorosa

La tosse potrebbe avere un suono diverso

La tosse può essere associata alla presenza di muco, catarro colorato o sangue

CANCRO AL POLMONE: SINTOMI PIÙ COMUNI

Altri sintomi del cancro ai polmoni sono

Essere a corto di fiato

Dolore o dolore al petto o alla spalla

Perdita di appetito

Perdita di peso

Sentirsi molto stanco

Infezioni del petto in corso

TUMORE AL POLMONE SINTOMI: VISO GONFIO

Un altro segno che le persone potrebbero non riconoscere in quanto legato al cancro del polmone è il gonfiore in faccia.

Il gonfiore in faccia può essere il risultato di un'ostruzione superiore della vena cava .

La vena cava superiore è una grande vena nel petto che trasporta il sangue dalla metà superiore del corpo nel cuore.

Un'ostruzione superiore della vena cava si verifica quando qualcosa blocca questo flusso di sangue.

L'ostruzione della vena cava superiore è solitamente causata dal cancro ai polmoni vicino a questa vena. Il tumore potrebbe premere sulla vena o potrebbe essersi diffuso ai linfonodi vicini, provocandone il rigonfiamento.

