Tumore al seno: il test che evita la chemio a una donna su quattro

Tumore al seno: ecco il test che evita la chemio a una donna su quattro



Tumore al seno: ecco il test che dà una piccola grande svolta. In Italia è arrivato un test in grado di prevedere se le donne affette da tumore al seno possono evitare la chemioterapia.



Tumore al seno: ecco il test che evita la chemio a una donna su quattro - I numeri



I numeri sono importanti: quasi un quarto delle donne a cui è stata rimossa una neoplasia alla mammella potrebbe evitare di sottoporsi al trattamento chemioterapico. Una paziente su quattro affetta da tumore al seno eviterebbe dunque tutte le complicanze che derivano dalla chemio.



Tumore al seno: ecco il test che evita la chemio a una donna su quattro - 48mila donne italiane con tumore al seno ogni anno



Il tumore al seno colpisce oltre 48mila donne all’anno in Italia. La maggior parte delle donne vengono sottoposte a intervento chirurgico per asportare la neoplasia. Circa la metà di queste donne affette da tumore al seno dopo l'operazione viene sottoposta a chemioterapia adiuvante. Il problema è che non sempre la chemioè efficace. I numeri dicono che quarto delle pazienti potrebbero evitarla.



Tumore al seno: ecco il test che evita la chemio a una donna su quattro - Il test Oncotype



E qua arrivamo a Oncotype, il test che permette di evitare la terapia chemioterapica a circa un quarto delle donne con tumore al seno. Si tratt di un esame altamente affidabile che rileva il rischio di recidive e, quindi, permette di individuare le donne che possono evitare la chemioterapia con tutti i conseguenti effetti collaterali.





Tumore al seno: ecco il test che evita la chemio a una donna su quattro - I VANTAGGI DEL TEST ONCOTYPE



Il test Oncotype è un test genomico che permette a pazienti operate di tumore al seno di prognosticare un'eventuale ricaduta a 10 anni dalla diagnosi e le probabilità che la chemioterapia sia efficace. ''Il test Oncotype DX© ci aiuta a individuare meglio le pazienti che hanno una prognosi più sfavorevole e ci dice quali di queste possono giovarsi di un trattamento chemioterapico in aggiunta all'ormonoterapia sia in pre che in post-menopausa'', ha affermato Francesco Cognetti, Direttore dell'Oncologia Medica dell'Istituto Nazionale Regina Elena di Roma. ''In particolare, il test fornisce informazioni su pazienti con tumore invasivo della mammella, linfonodi negativi o positivi fino a un massimo di 3, con recettori ormonali positivi, pazienti che in base ai prelievi anatomo-clinici e biologici sono in una zona di confine, in una fase in cui si può includere o escludere con certezza il trattamento chemioterapico rispetto alla sola ormonoterapia''.



Tumore al seno: ecco il test che evita la chemio a una donna su quattro - Gli effetti della chemioterpia



Non dimentichiamo che i trattamenti chemioterapici possono provocare vari complicanze: dalla caduta dei capelli alla fertilità (amenorrea e sterilità) sino a nausea, vomito, leucopenia, anemia, astenia, mucosite e diarrea. La chemio ha un alto livello di cardiotossicità che può sfociare in una insufficienza cardiaca sul 5% delle pazienti.

Non solo. Evitare la chemio non dà solo vantaggi sulle salute delle donne affetta da tumroe al seno che potrebbero non farla, ma rende meno gravosi anche i costi a carico del Servizio Sanitario Nazionale per il trattamento delle possibili complicanze.