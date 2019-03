Tumore al seno: un portale online per la prevenzione e la cura del cancro

Un’informazione dedicata ai temi della prevenzione e della cura del tumore al seno per le donne in un nuovo portale. Il progetto che, forte della competenza di un comitato di esperti, fornisce informazioni attendibili e precise alle donne che vogliono prevenire o che si ritrovano a dover affrontare la malattia, è a cura di Perlana e Europa Donna Italia. La finalità è quella di aiutare le donne a scegliere in maniera consapevole i centri più idonei dove ricevere diagnosi, cura e assistenza in linea con gli standard europei.

Tumore al seno, diagnosi: a chi rivolgersi in Italia per lesioni sospette di tumore

In Italia 1 donna su 8 si ammala di tumore al seno durante la propria vita. Non tutte sono informate su quali siano le migliori forme di prevenzione e, una volta scoperta una lesione sospetta, molte non sanno cosa fare e a chi rivolgersi.

La ricerca di informazioni rischia di essere controproducente se non supportata da fonti affidabili. Per contro, una corretta informazione, che orienta verso i centri di cura specializzati (breast unit), comporta per la donna con diagnosi di tumore al seno il 18% in più di sopravvivenza alla malattia.

La prevenzione del tumore al seno: Perlana for Women 2019 dedica un progetto alle donne

Al via anche l’edizione 2019 di Perlana for Women, il progetto di responsabilità sociale che Perlana dedica alle donne dal 2013 e che quest’anno vede il brand accanto a Europa Donna. Perlana sostiene Europa Donna Italia amplificando il messaggio anche con DonnaD, il portale di Henkel con un alto livello di engagement femminile, realizzando video e incontri con testimonianze di donne ed esperti su temi inerenti il tumore al seno. Per tutto il 2019 verranno poi realizzati incontri sul territorio tra esperti e pubblico per far sì che i riflettori su prevenzione e informazione rimangano sempre accesi e si diffonda il passaparola.

Francesca D’Angelo Valente, Direttore Marketing Laundry di Perlana commenta: “Siamo orgogliosi di affiancare Europa Donna e fornire così un aiuto concreto a tutte le donne che hanno bisogno di essere assistite nel percorso di prevenzione, diagnosi e cura del tumore al seno, garantendo un’informazione corretta e dettagliata”.

Consulenza sul tumore al seno: i consigli di Europa Donna e Perlana sulla prevenzione e sulle terapie del cancro

Su europadonna.it accedere alle corrette informazioni diventa più semplice: saranno disponibili consulenze e documenti chiari, comprensibili a tutti.

Le donne che devono affrontare la battaglia contro il tumore potranno così essere seguite e accompagnate fin dai primi passi. In particolare il sito prevede un chatbot, cioè un assistente virtuale, affiancato da medici ed esperti che subentreranno nei quesiti più complessi e delicati; uno strumento di geolocalizzazione che permette di individuare le associazioni e i centri di cura più vicini a casa e una guida onnicomprensiva che affronta aspetti pratici della vita quotidiana quali lavoro, alimentazione, attività fisica ed effetti collaterali delle cure.

24 ore su 24, gli utenti potranno quindi ricevere supporto grazie a consigli sulla prevenzione e sulle terapie più moderne. Ma anche consultare le risposte degli specialisti ai dubbi più comuni e leggere le testimonianze di altre donne che hanno già affrontato il percorso. Il supporto è esteso anche ai familiari, che potranno trovare all’interno del portale le indicazioni per poter aiutare in maniera efficace i propri cari.