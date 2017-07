Tumore alla prostata: uomini alti e obesi rischiano di più un TUMORE ALLA PROSTATA



"Per gli uomini più alti e grassi il cancro alla prostata è più aggressivo".Non solo l'obesità ma anche l'altezza gioca un ruolo negativo nel cancro della prostata, uno dei tumori più diffusi nella popolazione maschile



Tumore alla prostata uomini obesi e anche uomini alti in allarme. Non solo l'obesita' ma anche l'altezza gioca un ruolo negativo nel cancro della prostata, ossia uno dei tumori piu' diffusi nella popolazione maschile.



Uomini piu' alti e piu' grassi a maggiore rischio di sviluppare una forma aggressiva e potenzialmente letale di tumore alla prostata. Caratteristiche fisiche associate al grado di malattia del cancro alla prostata: un'associazione che nasce dopo uno studio pubblicato sulla rivista BMC Medicine.



Il tumore della prostata in Italia colpisce circa il 19% di tutti le forme di tumore diagnosticate nell'uomo con circa 35.000 nuovi casi l'anno e 7.300 decessi. La ricerca su cancro alla prostata e altezza o obesità è stata condotta presso l'Universita' di Oxford e basata su dati dello studio di coorte EPIC (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition) e ha incluso un totale di 7.024 casi di cancro alla prostata.



I risultati di questo studio su tumore alla prostata e uomini obesi o alti hanno mostrato che ogni incremento di 10 cm della circonferenza della vita era associato a un rischio di morte superiore del 18% e un rischio di cancro di alto grado, ovvero in grado di progredire e diffondersi a altri organi, del 13% maggiore.

Precisiamo: l'altezza non era associata al rischio complessivo di ammalarsi di questa forma di tumroe, però aumentava le forme aggressive alla prostata: ogni ulteriori 10 cm di altezza aumentavano del 21% il rischio di una forma piu' alto grado e del 17% il rischio di morte.



"Naturalmente non c'e' niente che gli uomini possono fare per la loro altezza, ma almeno ora e' piu' evidente che possono ridurre il rischio di un tumore prostatico aggressivo mantenendo un peso sano", spiega l'autrice pricipale Aurora Perez-Cornago.