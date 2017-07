Tumore alla vescica: fumo prima causa. I fattori del CANCRO ALLA VESCICA



Tumore alla vescica cosa? Il 37% degli italiani non ha MAI sentito parlare del tumore alla vescica. Il 68% pensa che sia una forma di cancro inguaribile. Oltre due terzi degli italiani non sanno che questa forma di tumore si può prevenire. Un italiano su quattro ritiene che il fumo sia una possibile causa del tumroe alla vescica. La cosa incredibile è che il fumo è il primo fattore di rischio per questo tipo di cancro. È quanto emerge dai risultati di un sondaggio promosso dall’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) e presentato al Ministero della Salute.



Tumore alla vescica: fumo prima causa. I fattori del CANCRO ALLA VESCICA - L'indagine



L’indagine sul tumore alla vescica è stata presentata in un convegno al ministero della Salute e fa parte di Non avere TUTimore, campagna di sensibilizzazione sul tumore uroteliale, la prima realizzata in Italia e resa possibile da Roche. Questa ricerca è stata fatta attraverso verie iniziative per aumentare il livello di consapevolezza dei cittadini. Quali? E' presto detto: con opuscoli informativi su tutta Italia, con un mini sito con i consigli degli oncologi sul sito ufficiale Aiom, coinvolti oltre 7.500 camici bianchi della Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie (Simg) e attivata una forte campagna sui social media. Nelle piazze di Roma, Firenze, Bari e Torino sono stati organizzati eventi speciali con otto ballerini professionisti (della scuola IALS di Roma) che si sono esibiti trasmettendo una serie di messaggi per sottolineare l’importanza della cura del proprio corpo e della salute.



Tumore alla vescica: fumo prima causa. I fattori del CANCRO ALLA VESCICA - Dati choc



Torniamo alla ricerca su tumore alla vescica e italiani: sette su dieci non sanno che attraverso stili di vita sani è possibile evitare il cancro. Il 24% fuma regolarmente e, tra i tabagisti, il 50% consuma almeno un pacchetto al giorno di sigarette. Il fumo come si diceva è la causa di circa il 50% dei tumori che coinvolgono il tratto urinario.





Tumore alla vescica: fumo prima causa. I fattori del CANCRO ALLA VESCICA - Prevenzione contro il cancro alle vie urinarie



Tumore alla vescia e prevenzione: il cancro va sconfitto giocando d’anticipo. La presenza di sangue nelle urine (ematuria) è un campanello d’allarme. Il persistere o ripetersi di questo fenomeno, soprattutto in persone considerate a rischio, è un segnale forte che non può e non deve essere sottovalutato. Il 29% degli italiani informa il proprio medico di fiducia di questa situazione: troppo pochi contro una forma di cancro molto pericolosa.



Tumore alla vescica: fumo prima causa. I fattori del CANCRO ALLA VESCICA - Categorie di lavoratori a rischio per questo cancro



Contro il tumore alla vescica e al tratto urinario vanno avviati nuovi studi clinici per capire come ottenere sempre più diagnosi precoci soprattutto per le persone considerate ad alto rischio di sviluppare la malattia. Tra queste eprsone ci sono specifiche categorie di lavoratori. In Italia circa un quarto di tutti i casi è attribuibile a esposizioni ad alcune sostanze chimiche utilizzate nell’industria tessile, dei coloranti e della gomma e del cuoio. Chi per motivi di lavoro deve passare diverse ore a stretto contatto con queste sostanze deve stare ancora più attento alle proprie urine e deve sottoporsi regolarmente ad esami e accertamenti. Il numero di tumori alla vescica d’origine professionale è in aumento soprattutto tra le donne.