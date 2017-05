Tumori 9 regole per prevenire il cancro. TUMORI: 9 REGOLE ANTI-CANCRO DEGLI ONCOLOGI

Tumori, 9 regole per prevenire il cancro. Sono semplici da seguire, ma serve anche forza di volontà e rigore. Arrivano dall'Aiom e vi spieghiamo quali sono le regole anti tumori.



Tumori, 9 regole da seguire. TUMORI, ECCO LE REGOLE DELL'AIOM

Il 46% dei tumori dei 146MILA TUMORI diagnosticati è potenzialmente prevenibile. Ecco dunque le principali misure da adottare consigliate dall'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom)



Tumori, 9 regole da seguire contro il cancro. NO AL FUMO

Il 25-30% di tutti i tumori e' correlato al consumo di tabacco. Ogni anno, nel mondo, tre milioni di persone perdono la vita per questa causa.



Tumori, 9 regole da seguire contro il cancro. MODERARE IL CONSUMO DI ALCOL



Il consumo di bevande alcoliche aumenta il rischio di cancro del cavo orale, faringe, esofago e laringe. E' inoltre fortemente correlato anche all'insorgenza di tumore del fegato, dell'intestino e della mammella nelle donne.



Tumori, 9 regole da seguire contro il cancro. SEGUIRE LA DIETA MEDITERRANEA



E'' dimostrato che il maggior apporto di frutta e verdura, specie se crude, ha un forte effetto protettivo sul rischio di numerose forme tumorali. L'azione positiva e' legata in particolare all'alto contenuto di fibre (che favorisce la maggior motilita' intestinale, impedendo l'assorbimento di eventuali sostanze cancerogene) e all'elevata presenza di agenti antitumorali quali le vitamine antiossidanti



Tumori, 9 regole da seguire contro il cancro. CONTROLLARE IL PESO



L'obesita' e l'elevata assunzione di grassi costituiscono importanti fattori di rischio da evitare.



Tumori, 9 regole da seguire contro il cancro. PRATICARE ATTIVITA' FISICA



Lo sport riduce in modo notevole le possibilita' di sviluppare un cancro. I sedentari hanno una probabilita' del 20-40% superiore di ammalarsi.



Tumori, 9 regole da seguire contro il cancro. NO ALLE LAMPADE SOLARI E ATTENZIONE AI NEI



Le lampade sono considerate cancerogene al pari delle sigarette. Un'esposizione precoce incrementa del 75% il rischio di melanoma. La presenza di ne'i e' inoltre indice di una maggiore predisposizione alle neoplasie della pelle, vanno quindi controllati.



Tumori, 9 regole da seguire contro il cancro. PROTEGGERSI DALLE MALATTIE SESSUALMENTE TRASMISSIBILI



Il 20% dei tumori deriva da infezioni prevenibili. Alcune, come epatite o Hpv, possono venire trasmesse con i rapporti sessuali. Per proteggersi e' bene utilizzare sempre il preservativo.



Tumori, 9 regole da seguire contro il cancro. EVITARE L'USO DI SOSTANZE DOPANTI



Gli steroidi anabolizzanti comportano un aumento del rischio di tumori.



Tumori, 9 regole da seguire contro il cancro. PREVENZIONE E SCREENING



In Italia, il Servizio sanitario nazionale fornisce gratis accertamenti per la diagnosi precoce oncologica. In particolare per: tumore del seno (mammografia ogni 2 anni per le donne tra 50 e 69 anni); cancro del collo dell'utero (Pap-test ogni 3 anni per le donne tra 25 e 64 anni); tumore del colon-retto (per uomini e donne ricerca del sangue occulto nelle feci ogni 24 mesi tra 50 e 69 anni).