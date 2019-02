Tumori dell'obesità: allarme millenials. CANCRO E TUMORI NEWS

Tumori collegati all'obesità in crescita tra i millenials statunitensi. L'allarme (che arriva durante il World Cancer day 2019) su questa forma di tumori arriva da uno studio pubblicato dalla American Cancer Society che prende in esame i dati raccolti tra il 1995 e il 2014 relativi a 12 forme di cancro legate all'obesità e a 18 tumori comuni non legati al peso eccessivo.

Tumori dell'obesità: allarme millenials. CANCRO E TUMORI - LO STUDIO

I risultati sui tumori all'obesità in crescita tra i millenials, secondo la Cnn, preoccupano soprattutto per la fascia di eta' che va dai 24 ai 49 anni. Secondo Ahmedin Jemal, uno dei ricercatori ad aver condotto lo studio, il rischio di tumore aumenta nei giovani adulti in meta' dei cancri legati all'obesita', con un balzo vertiginoso in avanti con il progressivo diminuire della fascia di eta'.

Tumori dell'obesità: allarme millenials - CANCRO AL COLON-RETTO, PANCREAS, MIELOMA E...

I tumori collegati all'obesita' più insidiosi per i giovani adulti, sono quelli a colon-retto, endometrio, cistifellea, reni, pancreas e il mieloma. Quello dell'obesita' negli Stati Uniti e' un vero e proprio problema nazionale. Secondo i dati raccolti nel National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) piu' del 40% degli americani e' obeso. In particolare ogni sei bambini e ragazzi (tra i 2 e i 19 anni) uno e' gravemente in sovrappeso. Il fattore obesita', in altre parole, rischia di minare seriamente parte delle importanti conquiste degli ultimi decenni nella lotta contro il cancro.

I tumori? "Sono furbi ma siamo veramente vicini a sconfiggerli" e a "rendere il nostro organismo più resistente al loro attacco". A spiegarlo all'Adnkronos Salute è Giampaolo Tortora, direttore dell'Oncologia Medica del Policlinico Gemelli di Roma e luminare della terapia contro il cancro al pancreas (CONTINUA)